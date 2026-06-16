Juventus, era Carnevali dimulai: Frattesi dan Muharemovic tampil gemilang, sementara di lini depan, kembalinya Kolo Muani semakin dekat

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Juventus: Carnevali, Frattesi, Muharemovic, dan Kembalinya Kolo Muani

ROMA – Era Giovanni Carnevali di Juventus telah dimulai: eksekutif ini, setelah dua belas tahun mencatatkan prestasi gemilang di Sassuolo, kini sudah mulai bekerja di Continassa untuk membangun masa depan Bianconeri, yang harus bangkit kembali setelah gagal lolos ke Liga Champions. Menurut analis taruhan dari Sisal dan Snai, di antara target utama Juventus adalah bek Tarik Muharemovic, pilar Sassuolo yang diproyeksikan bergabung dengan Bianconeri dengan odds 2,50, serta gelandang Davide Frattesi, yang bersinar bersama Neroverdi namun perlu menemukan kembali performa terbaiknya setelah gagal menembus skuad utama Inter: transfer ini ditawarkan dengan odds 4,50.Jika melihat ke kancah internasional, nama Randal Kolo Muani menonjol sebagai pemain yang kembali ke Serie A dengan odds 2 kali lipat, sementara Kim Min Jae, sosok yang sudah tidak asing lagi di Serie A berkat masa lalunya di Napoli, ditawarkan dengan odds 3,50. Masih di lini pertahanan, muncul spekulasi menarik mengenai John Stones, yang baru saja meninggalkan Manchester City setelah sepuluh musim dan siap menghadapi tantangan baru: namun, kemungkinan bergabungnya ia ke Juventus tampaknya masih jauh, dengan odds 16,00.