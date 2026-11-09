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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Juventus dirugikan? Pakar perwasitan menegaskan Bianconeri tidak mendapat penalti yang jelas-jelas layak diberikan pada akhir laga imbang melawan Fiorentina

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Juventus dibuat geram setelah keputusan kontroversial wasit berpotensi membuat mereka gagal meraih tiga poin penuh dalam hasil imbang dramatis 2-2 melawan Fiorentina. Saat Juventus terus mengejar posisi lebih tinggi di klasemen Serie A, insiden pada akhir laga yang melibatkan Joao Mario memicu perdebatan sengit di seluruh Italia.

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Kontroversi handball pada akhir laga di Florence

Juventus harus puas dengan hasil imbang 2-2 di kandang Fiorentina setelah permintaan penalti pada akhir laga ditolak. Tim tamu dua kali bangkit dari ketertinggalan, dengan gol Nick Woltemade dan Gleison Bremer membalas gol Mateo Pellegrino dan Alieu Njie.

Saat skor masih imbang menjelang laga usai, bola mengenai lengan Joao Mario dari Fiorentina di dalam kotak penalti. Wasit membiarkan permainan berlanjut, sementara VAR memutuskan tidak mengintervensi. Keputusan itu membuat Juventus sangat frustrasi.

Pengamat kecam VAR yang tidak bertindak

Media Italia dan analis perwasitan sepakat bahwa penalti seharusnya diberikan. Tiga surat kabar olahraga terkemuka, La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, dan Corriere dello Sport, sama-sama menyimpulkan bahwa handball tersebut layak dihukum.

Mantan wasit sekaligus pengamat DAZN Luca Marelli menguraikan insiden itu secara terperinci dan menepis argumen bahwa pantulan bola membuat sentuhan tersebut dapat dimaklumi. "Titik sentuhnya berada di bawah siku, lebih pada lengan daripada di ketiak," kata Marelli kepada DAZN. "Bola memantul dari pemain secara tidak terduga, tetapi lengannya jauh dari tubuhnya."

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Marelli mencatat bahwa meski Kolo Muani gagal menyundul bola pada awalnya dan bola memantul dari sepatu, lengan Joao Mario berada pada posisi tidak wajar dengan sudut 90 derajat.

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"Tidak ada keraguan bahwa pemain Fiorentina itu menyentuh bola dengan lengannya, dan ia seharusnya dihukum," tambah Marelli. "Menyebut insiden itu tidak terduga hanyalah salah satu kemungkinan penjelasan, tetapi VAR seharusnya meminta wasit melihat monitor untuk memberikan penalti."

Juventus kehilangan poin berharga

Kegagalan meraih tiga poin membuat Juventus harus mengejar ketertinggalan di Serie A. Klub asal Turin itu saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen setelah mengumpulkan 18 poin dari 11 pertandingan pertama.

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Meski kemampuan mereka untuk bangkit dua kali menunjukkan ketangguhan, kontroversi keputusan wasit pada akhir laga membuat hasil ini terasa seperti kehilangan dua poin. Sementara itu, Fiorentina lolos dari ancaman pada akhir laga dan mengamankan satu poin berharga, yang membuat mereka tetap berada di peringkat ke-15 dengan sembilan poin.

Berupaya naik di klasemen Serie A

Juventus menghadapi tantangan berat untuk naik di klasemen dan harus segera mengalihkan rasa frustrasi mereka ke laga-laga liga berikutnya. Dengan tim saat ini masih berada di luar posisi teratas, mengubah hasil imbang menjadi kemenangan akan sangat penting dalam upaya mereka menyelamatkan kiprah di kompetisi domestik dan memangkas jarak dari pemuncak klasemen.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

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  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
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XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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