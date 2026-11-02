Menurut laporan tersebut, Juventus Turin, tempat penyerang timnas Jerman Nick Woltemade bermain dengan status pinjaman sejak musim panas, dan Tottenham Hotspur menjadi dua nama terbesar di antara banyak klub yang disebut-sebut berminat kepada pemain berusia 23 tahun itu.

Tepat dua tahun lalu, Ebnoutalib bermain selama 74 menit untuk FC Gießen saat kalah 0-3 dari FSV Frankfurt di Regionalliga Südwest. Pada awal 2025, ia pindah ke SV Elversberg dengan biaya 50.000 euro. Di sana, ia mulai mencicipi sepak bola profesional secara perlahan: 42 menit dalam empat pertandingan divisi kedua, serta total dua menit dalam dua penampilan singkat di play-off promosi Bundesliga.

Namun, sejak itu karier pemain kelahiran Frankfurt tersebut terus menanjak. Setelah tampil luar biasa selama setengah musim bersama Elversberg, Eintracht merekrutnya pada musim dingin seharga delapan juta euro. Kenaikan nilai pasarnya dalam 12 bulan: hampir 16.000 persen.

Cedera pada pertandingan keduanya bersama SGE kemudian menghambat laju sang penyerang. Ebnoutalib langsung mencetak gol Bundesliga pertamanya saat melakoni debut melawan BVB (3-3).

Pertandingan berikutnya SCP Bundesliga 09.30 SGE

Younes Ebnoutalib melakoni debut bersama timnas Jerman asuhan Jürgen Klopp

Setelah pulih dari robekan ligamen bagian dalam lutut, pemain berusia 23 tahun itu kembali melanjutkan kebangkitannya yang pesat. Sejauh ini, puncaknya adalah dua penampilan pertamanya bersama timnas Jerman asuhan Jürgen Klopp di Nations League. Saat ini, Ebnoutalib menjadi salah satu penyerang terbaik Bundesliga dengan enam gol dan satu assist.

Kini, ia berpeluang mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan dalam kontraknya yang berlaku hingga 2031. Pembicaraan mengenai hal itu semula akan ditangani direktur olahraga Markus Krösche. Namun, setelah kepergiannya, urusan tersebut kini menjadi tanggung jawab Joti Chatzialexiou, yang akan mulai bekerja untuk Eintracht pada Februari.