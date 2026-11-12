Juventus, dana 50 juta dari penjualan Gatti, Cambiaso dan Zhegrova. Ada pula pertukaran pemain di lini serang

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Juventus berada di peringkat ketujuh klasemen dan memiliki lini serang paling produktif ke-13 di Serie A dengan 15 gol. Mereka harus segera mengubah sesuatu jika ingin lolos ke Liga Champions musim depan.

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Direktur utama Giovanni Carnevali dan Luciano Spalletti mengandalkan kembalinya para pemain yang cedera serta bursa transfer Januari. Langkah pertama untuk memperluas opsi rotasi dan memberi tenaga baru kepada Juventus, terutama dalam urusan mencetak gol, adalah kembalinya para pemain dari ruang perawatan. Setelah jeda, Juve akan kembali diperkuat Francisco Conceicao dan Nico Gonzalez. Menurut rencana Spalletti, Nico ke depannya akan lebih sering bermain sebagai penyerang tengah atau penyerang kedua ketimbang penyerang sayap. Kemudian, pada Desember, Kenan Yildiz juga diperkirakan kembali. Dengan demikian, lini serang akan kembali lengkap dan Spalletti bisa memanfaatkan seluruh kekuatan ofensif dalam skuad Juventus. Sementara itu, di lini tengah, Juventus harus menunggu hingga bulan-bulan pertama tahun baru untuk kembali melihat Manuel Locatelli dan Khephren Thuram di lapangan.

BURSA TRANSFER JANUARI

Selain kembalinya para pemain yang cedera, kunci lain untuk mencoba mengubah arah musim ini adalah bursa transfer. Dalam hal ini, di luar dana yang akan diperoleh dari penambahan modal, Carnevali dan Massara juga harus mempertimbangkan langkah melalui pertukaran pemain dan penjualan. Dari penambahan modal sebesar 250 juta euro, sekitar 100 juta euro akan dialokasikan untuk bursa transfer. Namun, dana itu diperuntukkan bagi Januari dan musim panas mendatang, sehingga tidak tepat jika terlalu banyak dihabiskan pada Januari. Karena itu, pertukaran pemain dan penjualan bisa menjadi langkah penentu dalam aktivitas transfer musim dingin Juventus.

PERTUKARAN DAVID-SORLOTH

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Soal pertukaran pemain, Juventus dan Atletico Madrid kembali berdialog mengenai masa depan Jonathan David, yang dipinjamkan Juventus ke Atletico Madrid dengan opsi pembelian senilai 15 juta euro, serta Alexander Sorloth, yang diminati Juve mulai musim panas mendatang. Performa bagus David di Madrid bisa mempercepat kesepakatan itu hingga Januari, dengan penyerang asal Norwegia tersebut juga terlibat dan menuju Turin.

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TIGA PEMAIN BERPOTENSI HENGKANG: GATTI

Terakhir, ada tiga pemain yang saat ini paling berpeluang meninggalkan Turin pada Januari. Mereka adalah Federico Gatti, Andrea Cambiaso, dan Edon Zhegrova. Gatti mendapat lebih banyak kesempatan bermain dalam beberapa laga terakhir, tetapi setelah tampil bagus melawan AZ di Liga Europa, ia meluapkan unek-uneknya: "Untuk tampil sebaik mungkin, saya perlu bermain secara konsisten." Klub-klub Liga Primer terus memantau pemain kelahiran 1998 itu, terutama Aston Villa dan Tottenham. Gatti mendapat lebih banyak menit bermain dalam beberapa penampilan terakhir, tetapi karakteristiknya tidak sesuai dengan profil bek yang disukai Spalletti. Dari kemungkinan penjualan Gatti, yang kontraknya berakhir pada 2030, Juventus berharap memperoleh setidaknya 15 juta euro.

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CAMBIASO

Cambiaso juga masuk daftar pemain yang mungkin hengkang: setelah dua musim yang sulit akibat cedera, kesalahan, dan penurunan performa, nilai pasarnya anjlok. Namun, untuk pemain sayap kelahiran 2000 yang kontraknya berakhir pada 2029 itu, Juventus menargetkan 20 juta euro. Cambiaso diminati klub-klub di Spanyol dan Milan. Sebagai penggantinya, Juan Miranda bisa didatangkan dari Bologna ke Continassa.

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DAN ZHEGROVA

Terakhir, Zhegrova. Tidak masuk daftar pemain untuk kompetisi UEFA dan hanya dimainkan Spalletti pada menit-menit akhir pertandingan liga, pemain asal Kosovo itu menjalani awal musim dengan kilasan sesaat berupa dua gol yang sia-sia melawan Sassuolo serta banyak waktu di bangku cadangan. Seperti yang sudah terjadi pada musim panas lalu, ia akan masuk bursa transfer pada Januari. Di Juve, dengan Kolo Muani kini digeser ke kanan serta Nico, Conceicao, dan Yildiz segera kembali, ruang bagi mantan pemain Lille itu hampir tertutup sepenuhnya. Juventus memasang harga 15 juta euro untuk Zhegrova, pemain kelahiran 1999 yang kontraknya berakhir pada 2030. Jika ketiga penjualan ini berjalan sesuai rencana Juventus, Carnevali bisa meraup 50 juta euro.