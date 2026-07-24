Juventus dan Politecnico di Torino meluncurkan edisi perdana International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainment

Juventus dan Politecnico di Torino, melalui PoliTO Master School, meluncurkan edisi pertama International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainment, program pendidikan tinggi baru yang ditujukan bagi manajer dan profesional di sektor olahraga dan hiburan.





Executive Master ini lahir dengan tujuan membentuk sosok-sosok yang mampu memahami dan mengelola kompleksitas yang terus meningkat dalam ekosistem olahraga dan entertainment melalui pendekatan yang sistemik dan terintegrasi. "Master ini lahir dari percikan untuk menggabungkan visi Juve dan teknologi Politecnico - kata Greta Bodino, Chief People, Culture& Esg Officer Juventus - dan selama program ini tidak akan ada magang di klub kami, tetapi upacara kelulusan akan digelar di Allianz Stadium". Menurut Giorgio CHIELLINI, "harapannya adalah memberikan kompetensi ilmiah untuk menciptakan sistem yang bisa bertahan lama - jelas petinggi Juventus itu dalam konferensi yang digelar di markas Juve - dan kami berharap ini bisa menjadi yang pertama dari banyak proyek lainnya bersama Politecnico".





Master ini akan memiliki tiga puluh tempat dan akan dimulai pada Januari 2027 serta berakhir pada Mei di tahun yang sama, dengan total durasi lima bulan, perkuliahan akan berlangsung dalam bahasa Inggris oleh pengajar dari Politecnico di Torino dan para ahli dari sejumlah organisasi internasional utama yang aktif di sektor olahraga dan hiburan. "Juve langsung membuat kami merasa seperti keluarga, atmosfer yang kami temukan memungkinkan kami melakukan semuanya dengan cepat dan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa saja," kata Stefano Corgnati, Rektor Politecnico di Torino. "Program ini akan terdiri dari sekitar 60-70 jam antara tatap muka dan kuliah online, selain bagian project work dan tentu saja belajar," tegas Direktur School for Attitudinal Teaching Politecnico di Torino, Emilio Paolucci.