Juventus dan Napoli, Liga Champions kian menjauh: posisi Spalletti dan Allegri masih belum aman, Conte dan Pioli jadi alternatif utama menurut bandar taruhan

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Jeda kompetisi tiba tanpa hasil menggembirakan yang begitu dinantikan Juventus dan Napoli. Hasil imbang masing-masing melawan Fiorentina dan Lazio membuat keduanya gagal memanfaatkan peluang untuk mendekati zona Liga Champions. Juventus terpaut enam poin dari empat besar, sementara Napoli bahkan tertinggal sembilan poin. Angka-angka itu membuat posisi Luciano Spalletti dan Massimiliano Allegri sebagai pelatih semakin terancam. Keduanya kini harus mewaspadai kandidat pengganti: menurut analis taruhan Goldbet dan Better, pilihan utama Juventus adalah memulangkan Antonio Conte, dengan odds 5,00, disusul mantan pelatih lainnya, Didier Deschamps, pada 6,00. Peluang Stefano Pioli lebih kecil, dengan odds 8,00. Namun, ia justru menjadi kandidat utama untuk kursi pelatih Napoli, dengan odds 5,00. Bagi tim asal Campania itu, Vincenzo Montella juga masih menjadi opsi dengan odds 8,00, sementara Sergio Conceicao dan kemungkinan kembalinya Rafa Benitez sama-sama berada di angka 10,00.