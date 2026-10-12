Juventus dan AC Milan menutup rangkaian laga sebelum jeda internasional dengan dua kemenangan meyakinkan yang meredakan "krisis" pada September. Namun, Juventus dan AC Milan tidak menjalani laga pertama mereka setelah jeda dengan hasil terbaik. Kedua tim meraih hasil imbang 1-1 di kandang lawan, masing-masing melawan Cagliari dan Sassuolo, yang terasa seperti kekalahan. Hasil itu juga membuat mereka semakin jauh dari puncak klasemen yang ditempati Inter, yang kian dominan dan perkasa. Hasil-hasil ini membuat posisi Ruben Amorim dan Luciano Spalletti sebagai pelatih semakin tidak aman.





Meski belum terkalahkan di Serie A, menurut Betflag dan Better, pelatih asal Portugal itu lebih berisiko kehilangan jabatannya. Peluang kepergiannya sebelum Natal dipatok pada angka 4,50, sedikit lebih rendah daripada mantan pelatih timnas Italia yang berada di angka 5,00. Spalletti mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi, seperti terlihat dari pengusirannya seusai pertandingan, di tengah situasi yang belum menunjukkan tanda-tanda membaik setelah kegagalan lolos ke Liga Champions musim lalu.