Juventus dan AS Roma mengucapkan terima kasih kepada Napoli atas hasil yang menguntungkan di Como

Pertandingan seru antara Como dan Napoli yang mengecewakan berakhir tanpa gol pada Sabtu lalu. Como jelas-jelas tampil lebih baik, namun tidak ada gol yang tercipta. Berkat hasil ini, Napoli yang berada di peringkat kedua hampir dipastikan lolos ke Liga Champions. Como, yang berada di peringkat kelima, bisa disalip oleh AS Roma dan menyadari bahwa Juventus yang berada di peringkat keempat bisa memperlebar jarak menjadi lima poin.

Sungguh sebuah keajaiban kecil bahwa skor pada babak pertama adalah 0-0. Como mendapatkan peluang terbanyak dan terbesar, tetapi Anastasios Douvikas, di antara pemain lainnya, tidak dalam performa terbaiknya. Mantan penyerang FC Utrecht itu melihat upaya awalnya di depan garis gawang digagalkan oleh Amir Rrahmani.

Napoli sesekali mencoba menembus pertahanan Como, yang meskipun demikian bertahan dengan cukup mudah. Como, di sisi lain, tidak kesulitan menciptakan peluang, meski Martin Baturina juga gagal memanfaatkannya. Penyerang asal Kroasia itu melepaskan tembakan dari jarak dekat yang melebar.

Kiper Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, juga beruntung di beberapa kesempatan, seperti saat Assane Diao sepertinya mendapat peluang yang tak boleh dilewatkan, namun kiper asal Serbia itu beruntung karena kontrol bola Diao kurang baik.

Setelah jeda, permainan tidak banyak berubah: Como mendominasi, Napoli mengikuti. Hal ini memberi Diao peluang berikutnya, dan kali ini sundulannya meleset tipis di atas gawang Milinkovic-Savic. Kiper tersebut kemudian tepat waktu untuk mencegah Baturina mencetak gol.

Baru sekitar sepuluh menit menjelang akhir pertandingan, Napoli mendapat peluang serius untuk merebut keunggulan. Scott McTominay dikirim ke area dalam dan langsung mendapat peluang menembak setelah menerima bola dengan baik. Pemain asal Skotlandia itu melepaskan tembakan yang meleset beberapa sentimeter.

Momen itu memberi Napoli sedikit kepercayaan diri. Matteo Politano menemukan ruang untuk melepaskan tendangan, dan ia melakukannya dengan sangat baik, namun ia pun kurang beruntung karena tendangannya membentur tiang gawang. Skor tetap 0-0, hasil yang bisa berakibat fatal bagi Como dalam perburuan tiket ke Liga Champions.