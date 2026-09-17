NEC akan memulai kampanye Liga Europa mereka pada Kamis malam melawan Juventus, yang menurut para bandar taruhan menjadi favorit utama untuk menjuarai turnamen ini. Di atas kertas, Si Nyonya Tua masih merupakan kekuatan besar Eropa, tetapi pengamat Serie A Wesley Victor Mak melihat cukup banyak peluang bagi NEC untuk membuat kejutan di Turin.

Mak, yang bekerja di perusahaan statistik Opta, sudah bertahun-tahun menaruh hati pada Juventus dan setiap musim berusaha menyaksikan satu pertandingan kandang mereka. Namun saat ini, sebagai pendukung klub Italia tersebut, tak banyak hal yang bisa membuatnya gembira.

Awal musim yang buruk

“Tujuh poin dari empat pertandingan adalah salah satu start terburuk dalam semusim sejak Juve menjadi juara pada 2019/20. Hanya saat Allegri kembali untuk pertama kalinya sebagai pelatih, mereka meraih dua poin dari empat pertandingan,” kenang Mak. “Masih belum benar-benar ada ide yang jelas. Dalam tiga tahun terakhir, pelatih terus dipecat di tengah musim karena selalu tidak berjalan baik. Tahun lalu Igor Tudor. Sebelumnya Thiago Motta dan sebelumnya lagi Massimiliano Allegri.”

“Biasanya Juve justru klub yang sangat tenang. Praktis tidak pernah ada pelatih yang dipecat di tengah musim, dan sekarang tiba-tiba tiga kali beruntun. Setelah penunjukan Luciano Spalletti pada Oktober 2025, sebenarnya Anda berharap ada sebuah garis permainan, filosofi sepak bola yang jelas. Itu pun musim lalu tidak benar-benar terlihat. Dua pertandingan sebelum akhir musim, Juve tiba-tiba turun dari posisi ketiga ke posisi keenam, sehingga gagal meraih tiket Liga Champions.”

Musim ini pun belum ada pola permainan Juve yang benar-benar terlihat, kata Mak. “Akhir pekan lalu Juve bermain melawan Sassuolo. Dari situ terlihat bahwa ketika mereka menghadapi tim modern yang berani bermain, mereka langsung sangat kesulitan. Sassuolo adalah lawan yang di atas kertas harusnya bisa dikalahkan Juventus dengan mudah, tetapi selama enam puluh menit bola hanya diputar-putar.”

Setelah Sassuolo mampu memecah kebuntuan di pertengahan babak kedua, duel Serie A itu akhirnya benar-benar hidup. Pemain pengganti Edon Zhegrova menyamakan kedudukan untuk Juve pada fase akhir laga, sebelum Sassuolo kembali unggul pada menit ke-89.

Dengan gol keduanya, Zhegrova sempat terlihat akan menyelamatkan satu poin untuk Juve pada masa injury time, tetapi pada detik-detik terakhir semuanya tetap berakhir buruk. Ironisnya, pemain pinjaman Juve Vasilije Adzic memanfaatkan pertahanan amatir tim tamu dan memastikan Sassuolo membawa pulang poin penuh.

Daftar cedera yang panjang

“Setelah pertandingan, Spalletti mengatakan bahwa tugasnya adalah habis-habisan mengejar skor 2-3, tetapi klub sebesar ini seharusnya tidak seperti ini. Semuanya bergantung pada kebetulan,” simpul Mak. Hal lain yang tidak membantu adalah banyaknya cedera. Kenan Yildiz, kapten Manuel Locatelli, dan Képhren Thuram dipastikan menepi untuk waktu lama dan sangat dirindukan dalam beberapa pekan terakhir.

“Yildiz sejauh ini adalah pemain terbaik dalam skuad, tetapi dia absen sampai akhir November karena retak kecil di kakinya. Locatelli adalah kapten. Saya pribadi tidak terlalu mengaguminya, tetapi karena tidak ada pilihan yang lebih baik, dia tetap pemain yang enak untuk dimainkan. Dia mengalami sobekan pada meniskusnya dan tidak akan bermain lagi pada tahun kalender ini.”

Juve harus berharap Weston McKennie dan Andrea Cambiaso, yang absen dalam pertandingan-pertandingan terakhir karena cedera, cukup fit untuk duel melawan NEC. Namun Mak tidak terlalu optimistis. “Mereka memang lebih sering berlatih bersama grup. Bisa saja mereka masuk skuad pertandingan. Hanya saja saya tidak bisa membayangkan keduanya langsung menjadi starter. Mungkin mereka bisa masuk sebagai pemain pengganti dalam dua puluh menit terakhir.”

Mak juga jauh dari puas dengan kebijakan transfer Si Nyonya Tua. “Satu-satunya gelandang yang mereka miliki saat ini adalah Douglas Luiz dan Teun Koopmeiners. Keduanya sebenarnya sudah boleh pergi dalam dua bursa transfer musim panas beruntun. Sebagai pendukung Juve, itu jelas tidak membuat Anda senang.”

Juventus terutama harus berharap bek Brasil Bremer bisa mencapai level normalnya. “Biasanya dia cukup solid, tetapi melawan Sassuolo dia juga melakukan beberapa kesalahan. Kalau melihat seberapa konsisten penampilannya, McKennie adalah pemain terbaik yang mungkin bisa bermain melawan NEC. Hanya saja dia baru pulih dari cedera.”

'Gelandang-gelandang Juve bermain tanpa kepercayaan diri'

Saat NEC di bawah pelatih Dick Schreuder menampilkan sepak bola yang jelas dan atraktif dari pekan ke pekan, Juve musim ini lebih mengandalkan momen-momen individual di lini depan. “Rencana taktisnya bagi saya terlihat seperti: berikan bola kepada salah satu penyerang sayap,” kata Mak. “Francisco Conceição bermain sebagai winger kanan dan di sisi kiri ada Kerim Alajbegovic yang berusia 18 tahun, yang dibeli seharga 32 juta euro dari Bayer Leverkusen.”

Terutama jika NEC menekan dengan antusias, dia sulit membayangkan Juve bisa keluar dari tekanan itu dengan mudah. “Para gelandang bermain tanpa kepercayaan diri dan para bek sebenarnya lebih memilih untuk tidak memegang bola.”

Mak menilai NEC seharusnya mampu meraih hasil bagus di Turin. Dia menganggap kecil kemungkinan Juve akan begitu saja melindas tim Nijmegen tersebut. “Tentu Juve punya kualitas individu yang lebih baik, tetapi rasa kebersamaan tim pasti jauh lebih baik di NEC. Dalam starting XI Juve pada Minggu lalu tidak ada satu pun pemain outfield Italia, dan juga hanya sedikit pemain yang benar-benar punya ikatan dengan klub.”

“Bremer satu-satunya yang tampil bagus dan di bawah mistar ada Guglielmo Vicario, yang sejak kecil merupakan penggemar klub ini. Kalau Anda juga melihat betapa banyak kritik yang diterima Douglas Luiz, Teun Koopmeiners, dan semua pemain lain dalam beberapa tahun terakhir karena tidak bermain bagus... Itu juga tidak menciptakan suasana yang nyaman di dalam klub.”

Saat ini ada tiga pemain dengan masa lalu di Eredivisie yang terikat kontrak dengan Juve. Seseorang yang dipastikan tidak akan bermain melawan NEC adalah Arkadiusz Milik. Mantan pemain Ajax itu tidak didaftarkan Juve untuk Serie A dan Liga Europa. “Dalam tiga tahun terakhir, setahu saya dia dua kali mengalami robek ligamen lutut. Sempat dilihat juga apakah dia bisa pindah ke klub dari padang pasir, tetapi itu pada akhirnya tidak terwujud. Sekarang Milik masih terikat kontrak di Juve sebagai semacam goodwill.”

Sebaliknya, Teun Koopmeiners diperkirakan akan menjadi starter. Pemain internasional Belanda itu musim lalu kerap bermain sebagai bek tengah. Karena banyaknya cedera di lini tengah, dia kemungkinan harus berduet dengan Douglas Luiz pada Kamis malam untuk menjaga keseimbangan.

Mak akan terkejut jika Koopmeiners berhasil memimpin Juve melawan NEC. “Dua pekan lalu dia mencetak gol melawan Parma. Itu sebenarnya aksi pertamanya yang berarti sejak duel Liga Champions melawan Galatasaray, ketika dia tanpa sengaja mencetak dua gol. Selain itu, dia bukan bayangan Koopmeiners yang kita lihat di Atalanta. Di sana dia rutin mencetak gol dari jarak jauh dan selama 90 menit bisa ditemukan di seluruh lapangan. Di Juve sekarang kadang ada kesan Koopmeiners berpikir: saya tidak tahu harus berbuat apa di sini.”

Meski begitu, Mak memberi satu catatan. “Sangat sedikit pemain yang meninggalkan Atalanta lalu tampil bagus di tempat lain. Secara perasaan, banyak pemain juga gagal mencapai level normal mereka begitu bermain di Juve. Tidak ada penjelasan yang benar-benar jelas untuk itu. Dulu sedikit terlihat pada Matthijs de Ligt. Dan musim lalu pada pemain seperti Jonathan David dan Loïs Openda, yang sebenarnya pemain bagus. David dan Openda di klub baru mereka, Atlético Madrid dan Olympique Lyon, ‘biasa saja’ kembali mudah mencetak gol.”

Bisakah Conceição menyakiti NEC?

Mungkin Francisco Conceição bisa menjadi pembeda bagi Juve melawan NEC pada Kamis malam. Winger Portugal itu tidak sepenuhnya bersinar di Ajax dan dengan cepat merasa tidak bahagia di Amsterdam. Conceição pada akhirnya menghidupkan lagi kariernya di FC Porto dan dari sana mendapat transfer besar ke Juve, tempat dia kini berkembang menjadi starter yang tak tergantikan.

Namun kontribusi akhirnya masih sedikit mengecewakan. Musim lalu dia hanya mencatatkan 3 gol dan 5 assist dalam 31 laga Serie A. “Kalau Conceição menembak 10 persen lebih tajam, dia bisa mencapai dua digit,” prediksi Mak. “Pada 2026 dia sudah enam kali mengenai tiang atau mistar. Dia masih sedikit pemain yang bermain berdasarkan momen, yang sangat bagus dalam menggiring bola dan cepat. Conceição pekerja keras dan sekarang juga antusias turun membantu pertahanan. Saat ini ancaman terbesar memang datang darinya. Hanya saja tanpa kontribusi nyata, tentu itu juga tidak terlalu banyak gunanya.”

Akan menarik melihat bagaimana Juve tampil melawan NEC pada Kamis. Randal Kolo Muani adalah penyerang utama, tetapi mungkin Spalletti memilih Nick Woltemade yang dipinjam dari Newcastle United. Mak tentu akan menyambut itu. “Kolo Muani benar-benar belum memuaskan. Woltemade masuk sekitar lima belas menit pada debutnya. Saat itu terlihat cukup lumayan. Dia sedikit lebih baik dalam menahan bola. Dengan NEC yang menekan tinggi, Woltemade juga tampak menjadi opsi yang lebih baik karena Juve tentu punya cukup kecepatan di sayap.”

Juventus rapuh di lini belakang

Bagi Juve, yang terpenting saat melawan NEC adalah tidak terlalu banyak memberikan tembakan tepat sasaran. “Mereka tidak memberi banyak expected goals kepada lawan. Masalahnya hanya, setiap kali ada bola yang mengarah ke gawang, bola itu langsung masuk. Musim lalu juga seperti itu. Saat itu Michele Di Gregorio berdiri di bawah mistar. Dia penjaga gawang yang cukup buruk. Enam belas kali tembakan pertama lawan yang mengarah ke gawang langsung berbuah gol. Itu statistik yang luar biasa aneh.”

Menurut Mak, penerusnya, Vicario, sedikit lebih solid. “Tetapi melawan Milan, tembakan pertama yang mengarah ke gawang Juve lagi-lagi langsung berbuah gol, dan saat tandang ke Sassuolo dia harus kebobolan tiga kali, padahal mereka hanya melepaskan enam tembakan tepat sasaran.”

Selain itu, Mak penasaran apakah Juve bisa membendung lini depan NEC. Ketika para bek di Serie A sering menghadapi lawan langsung yang bisa mereka matikan, Bryan Linssen akan banyak bergerak ke seluruh lapangan, sementara Clement Bischoff dan Dusan Tadic juga sesekali masuk ke dalam dari sisi sayap.

“Biasanya di Serie A mereka menempatkan Bremer untuk menghadapi penyerang tengah. Dalam situasi seperti itu umumnya tidak ada masalah. Dalam duel fisik dia hampir selalu keluar sebagai pemenang, tetapi jika dia juga harus menempuh jarak yang sangat jauh di lapangan untuk mengikuti pemain yang lincah, tentu itu akan jauh lebih sulit.”

Sebagai pendukung setia, Mak tentu berharap Juve menang, tetapi menurutnya itu tidak akan mudah. “Saya jelas tidak akan menganggap ini kemenangan yang mudah. Kalaupun Juve menang, itu akan terjadi karena kualitas murni atau karena NEC bermain dengan sedikit ketegangan. Bagi banyak pemain, ini tentu akan menjadi pertama kalinya mereka bermain di Liga Europa di stadion besar.”

“Musim lalu NEC sedikit lebih baik dari yang diperkirakan. Mereka mencetak 77 gol dari 64 expected goals. Itu overperform yang cukup besar. Musim ini mereka sebenarnya sangat sejalan dengan angkanya. Jika NEC bisa mencapai level yang mereka tunjukkan tahun lalu saat menghadapi Juve, maka hasil di Turin benar-benar sangat mungkin didapat.”



