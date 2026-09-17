NEC akan memulai kampanye Liga Europa mereka pada Kamis malam melawan Juventus, yang menurut bandar taruhan merupakan favorit utama untuk menjuarai turnamen ini. Di atas kertas, Si Nyonya Tua masih merupakan kekuatan besar Eropa, tetapi pengamat Serie A Wesley Victor Mak melihat cukup banyak peluang bagi NEC untuk membuat kejutan di Turin.

Mak, yang bekerja di perusahaan statistik Opta, sudah bertahun-tahun menaruh hati pada Juventus dan berusaha menyaksikan satu laga kandang setiap musim. Namun saat ini, sebagai pendukung klub Italia tersebut, nyaris tidak ada hal yang bisa membuatnya gembira.

Awal musim yang buruk

“Tujuh poin dari empat pertandingan merupakan salah satu start terburuk musim ini sejak Juve menjadi juara pada 2019/20. Hanya ketika Allegri kembali untuk pertama kalinya sebagai pelatih, mereka meraih dua poin dari empat pertandingan,” kenang Mak. “Masih belum ada ide yang benar-benar jelas. Dalam tiga tahun terakhir, pelatih selalu dipecat di tengah musim karena terus tidak berjalan baik. Tahun lalu Igor Tudor. Sebelumnya Thiago Motta dan sebelum itu Massimiliano Allegri.”

“Biasanya Juve justru klub yang sangat tenang. Pada dasarnya hampir tidak pernah ada pelatih yang dipecat di tengah musim, dan sekarang tiba-tiba tiga kali beruntun. Setelah penunjukan Luciano Spalletti pada Oktober 2025, sebenarnya Anda mengharapkan ada garis permainan, filosofi sepakbola yang jelas. Itu pun musim lalu tidak benar-benar terlihat. Dua pertandingan sebelum akhir musim, Juve tiba-tiba turun dari posisi ketiga ke posisi keenam, sehingga gagal lolos ke Liga Champions.”

Musim ini pun belum benar-benar terlihat pola permainan Juve, kata Mak. “Akhir pekan lalu Juve bermain melawan Sassuolo. Dari sana terlihat bahwa ketika mereka menghadapi tim modern yang berani bermain, mereka langsung sangat kesulitan. Sassuolo adalah lawan yang di atas kertas seharusnya bisa dikalahkan Juventus dengan mudah, tetapi selama enam puluh menit bola hanya diputar-putar.”

Setelah Sassuolo memecah kebuntuan di pertengahan babak kedua, duel Serie A itu akhirnya benar-benar hidup. Pemain pengganti Edon Zhegrova menyamakan kedudukan untuk Juve pada fase akhir laga, sebelum Sassuolo kembali unggul pada menit ke-89.

Dengan gol keduanya, Zhegrova sempat diperkirakan akan memberi Juve satu poin pada masa injury time, tetapi pada detik-detik akhir semuanya kembali berjalan salah. Ironisnya, pemain pinjaman Juve sendiri, Vasilije Adzic, memanfaatkan pertahanan amatir dari tim tamu dan memastikan Sassuolo membawa pulang poin penuh.

Daftar panjang cedera

“Setelah laga, Spalletti mengatakan bahwa tugasnya adalah habis-habisan mengejar skor 2-3, tetapi tidak mungkin klub papan atas bermain seperti ini. Semuanya bergantung pada kebetulan,” simpul Mak. Hal lain yang juga tidak membantu adalah banyaknya cedera. Kenan Yildiz, kapten Manuel Locatelli, dan Képhren Thuram dipastikan absen untuk waktu yang cukup lama dan sangat dirindukan dalam beberapa pekan terakhir.

“Yildiz sejauh ini adalah pemain terbaik dalam skuad, tetapi dia akan absen sampai akhir November karena retak kecil pada kakinya. Locatelli adalah kapten. Saya pribadi sebenarnya tidak terlalu mengaguminya, tetapi karena tidak ada pilihan yang lebih baik, dia tetap pemain yang enak dipasang. Dia mengalami robekan meniskus dan tidak akan bermain lagi pada tahun kalender ini.”

Juve harus berharap Weston McKennie dan Andrea Cambiaso, yang absen dalam beberapa pertandingan terakhir karena cedera, cukup fit untuk duel melawan NEC. Namun Mak tidak terlalu optimistis. “Mereka memang mulai lebih sering berlatih bersama tim. Bisa saja mereka masuk skuad pertandingan. Hanya saja saya sulit membayangkan keduanya langsung jadi starter. Mungkin mereka bisa masuk sebagai pemain pengganti pada dua puluh menit terakhir.”

Mak juga sangat tidak puas dengan kebijakan transfer Si Nyonya Tua. “Satu-satunya gelandang yang mereka miliki saat ini adalah Douglas Luiz dan Teun Koopmeiners. Keduanya sebenarnya sudah boleh pergi dalam dua bursa transfer musim panas berturut-turut. Sebagai pendukung Juve, itu jelas tidak menyenangkan.”

Juventus terutama harus berharap bek asal Brasil, Bremer, bisa mencapai level normalnya. “Biasanya dia cukup solid, tetapi melawan Sassuolo dia juga membuat beberapa kesalahan. Jika melihat seberapa konsisten performanya, McKennie adalah pemain terbaik yang mungkin bisa bermain melawan NEC. Hanya saja dia baru pulih dari cedera.”

‘Gelandang Juve bermain tanpa kepercayaan diri’

Sementara NEC di bawah pelatih Dick Schreuder menampilkan sepakbola yang jelas dan atraktif dari pekan ke pekan, Juve musim ini lebih mengandalkan momen-momen individu di lini depan. “Rencana taktisnya bagi saya terlihat seperti: berikan bola kepada salah satu penyerang sayap,” kata Mak. “Francisco Conceição bermain sebagai winger kanan dan di kiri ada Kerim Alajbegovic yang baru berusia delapan belas tahun, yang dibeli dari Bayer Leverkusen seharga 32 juta euro.”

Terutama jika NEC menekan dengan antusias, dia sulit membayangkan Juve bisa keluar dari tekanan itu dengan mudah. “Para gelandang bermain tanpa kepercayaan diri dan para bek sebenarnya lebih suka tidak memegang bola.”

Mak menilai NEC seharusnya mampu meraih hasil bagus di Turin. Dia menganggap kecil kemungkinan Juve akan melindas wakil Nijmegen itu dengan sangat mudah. “Tentu Juve punya kualitas individu yang lebih baik, tetapi rasa kebersamaan dalam tim akan jauh lebih baik di NEC. Di Juve, pada Minggu lalu tidak ada satu pun pemain lapangan Italia yang menjadi starter, dan juga hanya sedikit pemain yang benar-benar punya ikatan dengan klub.”

“Bremer adalah satu-satunya yang tampil baik, dan di bawah mistar ada Guglielmo Vicario, yang sejak kecil merupakan fan klub ini. Jika Anda juga melihat berapa banyak kritik yang diterima Douglas Luiz, Teun Koopmeiners, dan semua pemain lain dalam beberapa tahun terakhir karena bermain buruk... Itu juga tidak menciptakan suasana yang enak di dalam klub.”

Saat ini Juve memiliki tiga pemain yang pernah bermain di Eredivisie. Seseorang yang dipastikan tidak akan mendapat menit bermain melawan NEC adalah Arkadiusz Milik. Mantan pemain Ajax itu tidak didaftarkan Juve untuk Serie A maupun Liga Europa. “Kalau tidak salah, dalam tiga tahun terakhir dia dua kali mengalami robek ligamen lutut. Sempat juga dilihat kemungkinan transfer ke klub dari negeri padang pasir, tetapi pada akhirnya itu tidak terwujud. Milik sekarang masih terikat kontrak di Juve sebagai semacam goodwill.”

Sebaliknya, Teun Koopmeiners justru diperkirakan akan menjadi starter. Pemain internasional Belanda itu musim lalu beberapa kali bermain sebagai bek tengah. Karena banyaknya cedera di lini tengah, kemungkinan besar pada Kamis malam dia akan bertugas bersama Douglas Luiz untuk menjaga keseimbangan.

Mak akan terkejut jika Koopmeiners berhasil mengangkat Juve saat melawan NEC. “Dua pekan lalu dia mencetak gol ke gawang Parma. Itu sebenarnya aksi penting pertamanya sejak duel Liga Champions melawan Galatasaray, ketika dia tanpa sengaja mencetak dua gol. Selain itu, dia bukan lagi sosok Koopmeiners yang kita lihat di Atalanta. Di sana dia rutin mencetak gol dari jarak jauh dan bisa ditemukan di seluruh lapangan selama sembilan puluh menit. Di Juve sekarang kadang muncul kesan bahwa Koopmeiners berpikir: saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan di sini.”

Namun Mak juga memberi catatan. “Sangat sedikit pemain yang hengkang dari Atalanta lalu tampil bagus di tempat lain. Secara perasaan, banyak pemain juga gagal mencapai level normal mereka begitu bermain di Juve. Tidak ada penjelasan yang benar-benar jelas. Itu sedikit terlihat di masa lalu pada Matthijs de Ligt. Dan musim lalu pada pemain seperti Jonathan David dan Loïs Openda, yang sebenarnya pemain bagus. David dan Openda di klub baru mereka, Atlético Madrid dan Olympique Lyon, ‘biasa saja’ kembali mudah mencetak gol."

Bisakah Conceição menyakiti NEC?

Francisco Conceição mungkin bisa menjadi pembeda bagi Juve melawan NEC pada Kamis malam. Winger Portugal itu tidak sepenuhnya berkembang di Ajax dan dengan cepat menjadi tidak bahagia di Amsterdam. Conceição akhirnya menghidupkan kembali kariernya di FC Porto dan dengan demikian mendapatkan transfer besar ke Juve, tempat dia kini berkembang menjadi starter yang tak tergantikan.

Namun kontribusi angkanya masih sedikit mengecewakan. Musim lalu dia hanya mencatatkan 3 gol dan 5 assist dalam 31 laga Serie A. “Jika tembakan Conceição sepuluh persen lebih tajam, dia bisa mencapai dua digit,” prediksi Mak. “Pada 2026 saja dia sudah enam kali mengenai tiang atau mistar. Dia masih sedikit pemain momen yang sangat bagus dalam menggiring bola dan cepat. Conceição adalah pekerja keras dan sekarang juga antusias membantu bertahan. Saat ini, ancaman terbesar memang datang darinya. Hanya saja tanpa kontribusi nyata, tentu itu juga tidak terlalu banyak gunanya.”

Akan menarik melihat bagaimana Juve tampil melawan NEC pada Kamis nanti. Randal Kolo Muani adalah penyerang utama, tetapi mungkin saja Spalletti memilih Nick Woltemade yang dipinjam dari Newcastle United. Mak setidaknya akan menyambut baik pilihan itu. “Kolo Muani benar-benar belum memuaskan. Woltemade masuk sekitar lima belas menit saat debutnya. Saat itu terlihat cukup lumayan. Dia sedikit lebih baik dalam menahan bola. Dengan NEC yang menekan tinggi, Woltemade juga tampak sebagai opsi yang lebih baik karena Juve tentu punya cukup banyak kecepatan di sayap.”

Juventus rapuh di lini belakang

Bagi Juve, melawan NEC yang terpenting adalah tidak memberi terlalu banyak tembakan ke gawang. “Mereka kebobolan expected goals yang sedikit. Masalahnya hanya, setiap kali ada bola yang mengarah ke gawang, bola itu langsung masuk. Itu juga terjadi musim lalu. Saat itu Michele Di Gregorio yang berdiri di bawah mistar. Dia kiper yang cukup buruk. Enam belas kali tembakan pertama lawan yang mengarah ke gawang langsung berbuah gol. Itu statistik yang luar biasa.”

Menurut Mak, penggantinya, Vicario, sedikit lebih solid. “Tetapi melawan Milan, tembakan pertama ke gawang Juve kembali langsung berbuah gol, dan saat tandang ke markas Sassuolo dia harus kebobolan tiga gol, padahal mereka hanya melepaskan enam tembakan tepat sasaran.”

Selain itu, Mak penasaran apakah Juve mampu meredam lini depan NEC. Saat para bek di Serie A sering menghadapi lawan langsung yang bisa mereka matikan, Bryan Linssen akan banyak bergerak ke berbagai area lapangan, sementara Clement Bischoff dan Dusan Tadic juga sesekali masuk ke tengah dari sisi sayap.

“Biasanya di Serie A mereka menempatkan Bremer untuk menghadapi striker tengah. Dalam situasi seperti itu biasanya akan baik-baik saja. Dalam duel fisik dia hampir selalu keluar sebagai pemenang, tetapi jika dia juga harus menempuh jarak yang sangat jauh di lapangan untuk mengikuti pemain yang mobile, itu akan jauh lebih sulit.”

Sebagai pendukung setia, Mak tentu berharap Juve menang, tetapi menurutnya itu tidak akan mudah. “Saya jelas tidak akan berasumsi ini jadi kemenangan mudah. Kalau pun Juve menang, itu akan terjadi karena kualitas murni atau karena NEC bermain dengan sedikit ketegangan. Bagi banyak pemain, ini tentu akan menjadi pertama kalinya mereka bermain di Liga Europa di stadion besar.”

“Musim lalu NEC sedikit lebih baik dari perkiraan. Mereka mencetak 77 gol dari 64 expected goals. Itu overperform yang cukup besar. Musim ini mereka sebenarnya sangat sejalan. Jika NEC bisa mencapai level yang mereka tunjukkan tahun lalu saat menghadapi Juve, maka hasil di Turin jelas sangat mungkin diraih.”



