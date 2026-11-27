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Giorgio Chiellini, mantan bek dan kapten Juventus yang kini menjabat Chief Club Affairs Officer di klub tersebut, hari ini menghadiri acara yang diselenggarakan La Stampa di Mauto, Turin. Acara itu juga menjadi kesempatan untuk membahas perjalanan Juventus musim ini serta meninjau kondisi klub dan sepak bola Italia.

“Selama sekitar sebulan terakhir, tim mulai menemukan keseimbangan dan identitasnya, kata Chiellini, seperti dilaporkan Tuttosport . Akhir tahun ini sangat penting. Kami akan bertandang ke markas Como, lalu menjalani dua pertandingan kandang sebelum kembali bertandang untuk menghadapi Roma. Keseimbangan dan soliditas yang mulai kami temukan kembali memberi kami kepercayaan diri. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kami menemukan cara untuk menyerang dan sejumlah pemain penting juga mulai kembali.”

Chiellini menambahkan: “Dua pertandingan terakhir berjalan positif. Kami tidak memulai keduanya dengan baik, tetapi berhasil membalikkan keadaan. Saya rasa selama sekitar sebulan terakhir tim mulai menemukan keseimbangan dan identitasnya. Kehilangan dua pemain seperti Locatelli dan Yildiz membuat kami mencari keseimbangan baru di dalam maupun di luar lapangan. Perjalanan kami di Eropa berjalan positif dan menunjukkan rasa tanggung jawab. Kami bisa saja meremehkan kompetisi itu, tetapi tim menganggapnya penting. Semua pertandingan dijalani dengan serius. Perjalanan ini akan memiliki arti berbeda mulai Maret, tetapi dalam dua atau tiga bulan pertama ini, kami telah melakukan apa yang dikatakan sejak awal.”

Kemudian, saat membahas sepak bola Italia dan berbagai masalahnya, Chiellini mengajukan gagasan: “Salah satu langkah yang masuk akal adalah memberikan bantuan nyata kepada klub-klub kami untuk merekrut pemain muda Italia. Saat ini, merekrut pemain berusia 16 tahun dari Lyon lebih mudah daripada merekrutnya dari Novara, Bologna, atau Frosinone. Kita harus mencari cara agar klub-klub bisa merekrut lebih banyak pemain Italia. Kita perlu membantu komunitas sepak bola agar bisa lebih banyak berinteraksi satu sama lain.”