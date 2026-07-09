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Dusan Vlahovic(C)Getty Images

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Juventus, Carnevali kembali membuka pintu bagi Vlahovic: kemungkinan kembalinya sang pemain semakin nyata

Juventus
Transfers

Giovanni Carnevali kembali membuka pintu bagi Dusan Vlahovic, dan tiba-tiba pemain asal Serbia itu kembali mendekati Juventus. Belum ada kontak resmi (direncanakan dalam beberapa hari ke depan), namun direktur eksekutif baru Juventus, dalam beberapa jam terakhir, telah membuka kembali pintu bagi sang penyerang tengah. Dibandingkan dengan kondisi yang menyebabkan gagalnya perpanjangan kontrak (terutama hubungan dengan Comolli), situasinya kini telah berubah sebagian, sehingga ada peluang untuk kembali berdiskusi dan mencoba mencapai kesepakatan dari segi finansial (isu besar lainnya).


Hal ini juga diyakini oleh para analis taruhan dari Goldbet dan Planetwin365, yang menilai bahwa Juventus, dengan odds 3,50, adalah tujuan paling mungkin bagi pemain asal Serbia tersebut. Tanda-tanda kemungkinan kembalinya Vlahovic ke Juventus ini saat ini mengesampingkan kemungkinan lain: misalnya, dalam beberapa hari terakhir, peluang Vlahovic bergabung dengan Napoli telah meningkat dua kali lipat (dari 4,00 menjadi 8,00), sementara Tottenham (dengan odds 12,00) dan Barcelona (dengan odds 15,00) kini semakin tersingkir.

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