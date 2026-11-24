Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Ada Juventus yang menatap masa depan dan bursa transfer Januari mendatang dengan tujuan jelas: mendatangkan penyerang tengah murni untuk Luciano Spalletti. Namun, ada pula Juventus yang melihat kondisi saat ini. Berdasarkan statistik, tim tersebut telah menemukan sosok yang kini tak tergantikan bagi performanya dalam diri salah satu dari dua penyerang tengah di skuad, Nick Woltemade.

Ketika penyerang asal Jerman itu, yang datang sebagai pemain pinjaman pada hari terakhir bursa transfer, tampil, performa Juventus meningkat dan mereka menjadi lebih berbahaya dalam menyerang. Menjelang akhir musim, menurut Tuttosport, Newcastle membuka peluang untuk melepasnya secara permanen dengan harga diskon.

STATISTIK: Namun, benarkah Woltemade telah menjadi pembeda bagi tim ini? Setiap kali penyerang kelahiran 2002 itu tampil sebagai starter, Juventus sejauh ini selalu menang atau setidaknya bermain imbang: lima kemenangan dalam tujuh pertandingan, dengan hasil imbang melawan Fiorentina dan Rennes. Sebaliknya, ketika ia tidak menjadi starter, jumlah kemenangan turun menjadi hanya dua. Kemenangan terakhir bahkan diraih setelah ia masuk pada babak kedua.

Data yang dilaporkan Tuttosport juga menunjukkan bahwa saat Woltemade berada di lapangan, Juventus mencetak rata-rata satu gol setiap 38 menit, dibandingkan satu gol setiap 111 menit tanpa dirinya. Mereka menciptakan 1,5 peluang emas per laga, dibandingkan 0,4 tanpa dirinya, menghasilkan sedikitnya 17,5 tembakan tepat sasaran, dibandingkan 13 tanpa dirinya, dan mencatat rata-rata gol harapan (xG) sebesar 1,8, dibandingkan 1,1 tanpa dirinya.

Iklan Iklan

MEMBANTU REKAN SETIM: Woltemade mungkin bukan penyerang tengah yang mengandalkan fisik seperti yang diinginkan Spalletti, meski postur tubuhnya sebenarnya mendukung. Namun, ia membantu seluruh tim dan rekan-rekannya bermain dengan tekanan lebih ringan serta menjadi lebih berbahaya. Pemain asal Jerman itu secara konsisten menyibukkan setidaknya satu bek tengah lawan, sehingga membuka ruang bagi Kolo Muani atau para pemain sayap untuk masuk. Ia mampu melihat ruang di depan, menyediakan bola pantul dan assist. Meski kelemahannya dalam duel udara sudah diketahui, kehadirannya tetap membuat rekan-rekannya mendapat penjagaan yang tidak terlalu ketat, termasuk dalam situasi bola mati.

Topik Terkait

SKEMA TRANSFER: Woltemade tiba di Turin pada saat-saat terakhir bursa transfer musim panas, tepatnya pada hari terakhir, melalui peminjaman berbayar senilai 3,6 juta euro yang dapat ditambah bonus 500 ribu euro. Kesepakatan sementara ini tidak terlalu membebani keuangan klub, tetapi hingga kini belum membuka jalan bagi rencana jangka panjang.

Berikut pernyataan yang dirilis pada 1 September lalu: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Newcastle United FC untuk memperoleh hak atas jasa Nick Woltemade sebagai pemain pinjaman hingga 30 Juni 2027, dengan biaya sebesar €2,8 juta ditambah biaya tambahan sebesar €0,8 juta. Biaya tersebut dapat meningkat hingga maksimal €0,5 juta selama masa kontrak sang pemain apabila target-target olahraga tertentu tercapai".

Iklan

NEWCASTLE BUKA PELUANG MELEPASNYA DENGAN HARGA DISKON: Namun, semua ini masih berupa kemungkinan. Newcastle telah cukup lama mempertimbangkan masa depan penyerang asal Jerman itu, yang didatangkan dari Stuttgart ke Liga Primer dengan biaya sekitar 75 juta euro. Transfer itu terjadi pada musim panas 2025. Kini, satu setengah tahun kemudian, klub Inggris tersebut mempertimbangkan untuk berpisah dengannya secara permanen pada akhir musim.

Karena itu, menurut Tuttosport, Newcastle telah memberi tahu Juventus bahwa, meski tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan musim panas lalu, transfer permanen Woltemade sudah dapat dinegosiasikan mulai sekarang. Ini bukan pelaksanaan opsi pembelian, melainkan transaksi transfer dengan harga diskon yang jauh lebih terjangkau bagi klub Italia itu.



Juventus akan mempertimbangkannya. Mereka tidak hanya akan melihat bagaimana sisa musim berjalan bagi "Raksasa dari Bremen", yang menjadi idola di media sosial sekaligus bahan meme, tetapi juga bagaimana musim Spalletti berlanjut. Hanya jika Juventus kembali ke Liga Champions, mereka akan memiliki ruang untuk melakukan belanja pemain besar tanpa harus melepas pemain.