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Ada sisi Juventus yang menatap masa depan dan bursa transfer Januari mendatang dengan tujuan jelas: mendatangkan penyerang tengah murni untuk Luciano Spalletti. Namun, ada pula Juventus yang harus melihat kondisi saat ini. Berdasarkan angka-angka, tim tersebut menemukan sosok yang kini tak tergantikan bagi performanya dalam diri salah satu dari dua penyerang tengah di skuad, Nick Woltemade.

Ketika penyerang asal Jerman itu, yang datang dengan status pinjaman pada hari terakhir bursa transfer, turun ke lapangan, performa Juventus meningkat dan mereka menjadi lebih berbahaya dalam menyerang. Menjelang akhir musim, menurut Tuttosport, Newcastle membuka peluang untuk melepasnya secara permanen dengan harga diskon.

ANGKA-ANGKA: Namun, benarkah Woltemade telah menjadi pembeda bagi tim ini? Setiap kali penyerang kelahiran 2002 itu menjadi starter, Juventus sejauh ini selalu menang atau setidaknya imbang: lima kemenangan dalam tujuh pertandingan, dengan hasil imbang melawan Fiorentina dan Rennes. Sebaliknya, ketika ia tidak menjadi starter, Juventus hanya meraih dua kemenangan. Kemenangan terakhir di antaranya terbantu oleh kehadirannya setelah masuk pada babak kedua.

Data yang dilaporkan Tuttosport juga menunjukkan bahwa bersama Woltemade di lapangan, Juventus mencetak rata-rata satu gol setiap 38 menit, dibandingkan satu gol setiap 111 menit tanpanya. Mereka menciptakan 1,5 peluang besar per pertandingan, dibandingkan 0,4; menghasilkan setidaknya 17,5 tembakan tepat sasaran, dibandingkan 13; dan mencatat rata-rata xGoals 1,8, dibandingkan 1,1 saat ia tidak bermain.

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MEMBANTU REKAN SETIM: Woltemade mungkin bukan penyerang tengah yang mengandalkan kekuatan fisik seperti yang diinginkan Spalletti, meski ia memiliki postur untuk itu. Namun, ia membantu seluruh tim dan rekan-rekannya bermain dengan tekanan lebih ringan serta menjadi lebih berbahaya. Penyerang Jerman itu secara konsisten menyibukkan setidaknya satu bek tengah lawan, sehingga membuka ruang untuk dimanfaatkan Kolo Muani atau para pemain sayap. Ia mampu melihat pergerakan jauh di depan untuk memberikan umpan pantul dan assist. Meski kelemahannya dalam duel udara sudah diketahui, kehadirannya tetap membuat rekan-rekannya mendapat pengawalan yang tidak terlalu ketat saat situasi bola mati.

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SKEMA TRANSFER: Woltemade tiba di Turin pada saat-saat terakhir, tepatnya pada hari terakhir bursa transfer musim panas, melalui peminjaman berbayar senilai €3,6 juta yang dapat bertambah dengan bonus €500.000. Transfer sementara itu tidak terlalu membebani secara finansial, tetapi hingga kini belum memberikan kepastian untuk rencana jangka panjang.

Berikut pernyataan resmi yang dirilis pada 1 September lalu: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Newcastle United FC untuk memperoleh hak atas jasa Nick Woltemade sebagai pemain secara sementara hingga 30 Juni 2027, dengan biaya €2,8 juta ditambah biaya terkait sebesar €0,8 juta. Biaya tersebut dapat meningkat hingga maksimal €0,5 juta selama masa kontrak pemain, apabila target olahraga tertentu tercapai".

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NEWCASTLE BUKA PELUANG MELEPASNYA DENGAN DISKON: Namun, kepastian belum ada karena Newcastle sudah cukup lama mempertimbangkan masa depan penyerang Jerman yang mereka datangkan dari Stuttgart ke Liga Primer dengan biaya sekitar €75 juta. Itu terjadi pada musim panas 2025. Kini, satu setengah tahun kemudian, klub Inggris tersebut mempertimbangkan untuk berpisah dengannya secara permanen pada akhir musim.

Karena itu, menurut Tuttosport, Newcastle telah memberi tahu Juventus bahwa, meski tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan musim panas lalu, transfer permanen Woltemade bisa mulai dinegosiasikan sekarang. Ini bukan aktivasi opsi pembelian, melainkan transaksi transfer dengan harga diskon yang jauh lebih terjangkau bagi klub Italia tersebut.



Juventus akan mempertimbangkan kelanjutan musim "Raksasa Bremen", yang sekaligus menjadi idola media sosial dan bahan meme, serta bagaimana musim Spalletti berjalan. Hanya jika Juventus kembali ke Liga Champions, mereka akan memiliki ruang untuk melakukan aktivitas transfer besar tanpa harus menjual pemain.