Juventus bisa kehilangan Licina: Bayer Leverkusen, RB Leipzig, dan Brighton mengincarnya. Bayern punya dua kartu truf

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Adin Licina menjadi sorotan. Gelandang serang asal Jerman kelahiran 2007 yang berstatus pinjaman di Cremonese tetapi dimiliki Juventus itu merupakan salah satu pemain muda paling diincar di kancah internasional.

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Juventus menaruh harapan besar padanya, tetapi harus mewaspadai persaingan dari banyak klub yang mulai tertarik pada situasinya. Licina telah bermain 13 kali bersama NextGen, berlatih pada musim panas bersama tim utama yang ditangani Spalletti dan kemudian dipinjamkan ke Cremonese. Bersama Cremonese, ia mencetak gol di Coppa Italia melawan Parma dan kembali mencetak gol pada pekan pertama melawan Padova. Penampilannya kemudian terhambat akibat patah tulang pergelangan tangan, tetapi tetap cukup untuk mengantarkannya meraih Penghargaan Gianluca Vialli sebagai pemain muda terbaik Serie B.

Namun, masa depannya masih diliputi ketidakpastian. Seperti ditulis Tuttosport, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, dan Brighton sedang memantaunya dan bisa bergerak pada bursa transfer Januari.

Perlu diingat, Juventus mendatangkannya dengan status bebas transfer dari Bayern Munich pada Februari lalu, sementara klub Bavaria itu memiliki klausul hak prioritas dan hak atas 30 persen dari penjualan berikutnya.

Sementara itu, bagi Juventus, Licina tidak untuk dijual pada tahap ini.