Juventus akan berhadapan dengan Napoli, Minggu besok, pada pekan kesepuluh Serie A Italia, dalam laga yang menyimpan banyak angka dan statistik menarik.

Menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri dalam statistik, Napoli meraih kemenangan dalam 5 dari 8 laga terakhir yang mereka jalani melawan Juventus di Serie A Italia, dengan satu hasil imbang dan dua kekalahan, tetapi mereka kalah pada pertemuan terakhir dengan skor 0-3 pada 25 Januari.

Terakhir kali tim dari selatan itu menderita dua kekalahan beruntun dari Juventus di kompetisi tersebut adalah antara September 2018 dan Agustus 2019, ketika mereka kalah dalam 3 pertandingan beruntun.

Juventus meraih kemenangan dalam 11 dari 15 laga terakhir saat mereka menjamu Napoli di Serie A Italia, serta mencatatkan nirbobol dalam 3 pertemuan terakhir di kandang mereka melawan tim dari selatan itu.

Pertandingan berikutnya JUV Serie A 14.45 NAP

Terakhir kali Bianconeri berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam jumlah pertandingan beruntun yang lebih banyak di kandang melawan lawan ini adalah antara Mei 1982 dan Desember 1984, ketika mereka mencapainya dalam 4 pertandingan, di bawah arahan pelatih Giovanni Trapattoni.

Napoli tidak terkalahkan dalam 4 dari 5 laga terakhir melawan Juventus pada putaran pertama pertemuan mereka di Serie A Italia, dengan meraih 3 kemenangan dan satu hasil imbang, setelah sebelumnya menerima 8 kekalahan dalam 9 pertandingan sejenis sebelumnya, dengan satu kemenangan.

Juventus hanya mencatatkan rata-rata 1,3 poin per pertandingan di kandang mereka pada Serie A Italia sejak awal Mei, setelah meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang serta menerima dua kekalahan dalam periode tersebut, salah satunya pada pertandingan terakhir yang mereka jalani di kandang melawan Lazio, yang berakhir dengan kekalahan 0-3.

Terakhir kali Bianconeri menderita dua kekalahan beruntun di kandang pada liga adalah pada Maret 2011, di bawah arahan pelatih Luigi Del Neri.

Napoli tidak pernah mengulang hasil yang sama dalam satu pun dari tujuh pertandingan terakhir mereka di Serie A Italia, karena berganti-ganti antara 3 kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Meski demikian, Napoli berhasil mencetak setidaknya 3 gol dalam 3 dari 4 pertandingan terakhir di kompetisi tersebut, jumlah yang sama dengan yang mereka capai dalam 31 pertandingan sebelumnya secara keseluruhan.

Kekalahan dari Genoa pada pekan lalu menjadi kekalahan ketiga Juventus di Serie A Italia musim ini, berbanding 4 kemenangan dan dua hasil imbang.

Dalam 35 tahun terakhir, Bianconeri hanya sekali mencatatkan 4 kekalahan dalam 10 pertandingan pertama mereka pada satu musim di kompetisi tersebut, yaitu pada musim 2015-2016, yang berakhir dengan mereka meraih gelar juara.

Meskipun Napoli berhasil mencetak gol pembuka dalam 7 dari sembilan pertandingan mereka di Serie A Italia musim ini, sama dengan Milan dan Frosinone, serta hanya terpaut satu pertandingan di belakang Lazio yang memegang angka tertinggi dengan 8 pertandingan, tim tersebut telah menyia-nyiakan 7 poin setelah sempat unggul dalam skor selama musim 2026-2027.

Terakhir kali tim ini menyia-nyiakan poin lebih banyak selama 10 pertandingan pertama mereka pada satu musim di liga adalah pada musim 2010-2011, ketika mereka kehilangan 9 poin.

Massimiliano Allegri menempati posisi kedua di antara para pelatih yang paling banyak memimpin Juventus pada pertandingan Serie A Italia, setelah menjalani 302 pertandingan bersamanya, di belakang Giovanni Trapattoni yang memuncaki daftar dengan 402 pertandingan.

Sebaliknya, pelatih Napoli saat ini hanya meraih satu kemenangan dalam 7 laga terakhir yang ia jalani melawan Bianconeri di divisi utama, berbanding 3 hasil imbang dan 3 kekalahan, dengan catatan bahwa dua pertemuan terakhir antara kedua pihak berakhir dengan hasil imbang tanpa gol.

Randal Kolo Muani, penyerang Juventus, belum mencetak satu gol pun meskipun telah menjalani 359 menit di lapangan yang menjadi tuan rumah pertandingan timnya di Serie A Italia musim ini, dan ia menjadi penyerang keempat yang paling banyak menjalani menit di kandang tanpa mencetak gol, di belakang Giovanni Simeone (395 menit), Franco Mastantuono (383 menit), dan Lassina Traoré (381 menit).

Selain itu, Kolo Muani hanya berhasil menggetarkan gawang satu kali dari 21 tembakan terakhirnya di kandang timnya pada divisi utama Italia, termasuk musim lalu yang ia habiskan di Italia.

Rasmus Højlund mencetak dua gol pertamanya di Serie A Italia pada 7 Desember 2025 melawan Juventus.

Penyerang Napoli ini memiliki 24 gol di kompetisi tersebut, dan tidak ada yang mencetak gol lebih banyak darinya sejak penampilan pertamanya pada musim 2022-2023, sebelum menginjak usia 24 tahun, selain Khvicha Kvaratskhelia dengan 28 gol, dan Matías Soulé dengan 26 gol.