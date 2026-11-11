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Juventus berencana merombak besar-besaran sektor penjaga gawang pada musim panas mendatang menyusul rencana kepergian sejumlah pemain dari skuad. Kiper muda Frosinone, Lorenzo Palmisani, menjadi target transfer utama klub yang ingin mendapatkan pelapis andal bagi Guglielmo Vicario.

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Juventus rencanakan perombakan besar di posisi kiper

Juventus bersiap merombak jajaran kipernya secara signifikan menjelang bursa transfer musim panas. Dengan sejumlah pemain yang akan hengkang, klub Italia itu aktif mencari talenta baru di pasar transfer.

Menurut Tuttosport, Vicario diperkirakan tetap menjadi kiper utama yang tak tergantikan. Namun, para pelapis pemain internasional Italia itu akan mengalami perubahan besar. CEO Giovanni Carnevali dan kepala divisi sepakbola Frederic Massara telah mulai meletakkan dasar penting. Tujuan utama mereka adalah membentuk pasangan kiper pelapis yang kuat dan andal untuk mendukung Vicario di semua kompetisi musim depan.

Palmisani jadi target utama

Prospek Frosinone, Palmisani, muncul di posisi teratas daftar incaran Juventus. Kiper muda yang dinilai sangat menjanjikan itu sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus pada bursa transfer musim panas, dan minat klub tersebut kini semakin besar.

Palmisani baru-baru ini memastikan masa depan jangka pendeknya di Frosinone dengan menandatangani kontrak jangka panjang baru pada September yang berlaku hingga 2031. Namun, perpanjangan kontrak itu sama sekali tidak menyurutkan niat petinggi Juve.

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Salah satu strategi yang diusulkan adalah menyepakati transfer permanen pada Januari, sembari membiarkan sang kiper menuntaskan musim ini sebagai pemain pinjaman di Ciociaria. Langkah ini meniru pendekatan yang berhasil ditempuh Juventus saat merekrut bek Federico Gatti dari klub yang sama.

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Tiga kiper berpotensi tinggalkan Turin

Kebutuhan mendesak akan pemain baru dipicu oleh kemungkinan hengkangnya sejumlah kiper pelapis. Kamil Grabara akan kembali ke Wolfsburg setelah mengalami robekan ligamen krusiatum pada September. Karena itu, Juventus sudah sewajarnya tidak mengaktifkan opsi pembelian senilai €11,5 juta untuknya.

Selain itu, Neto diperkirakan akan meninggalkan klub pada akhir musim ini. Kiper veteran asal Brasil itu hanya direkrut sebagai pelapis darurat dan masa tinggalnya yang singkat tidak akan diperpanjang.

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Carlo Pinsoglio juga berpotensi meninggalkan Turin. Kiper yang sudah lama membela klub itu akan berusia 37 tahun pada Maret, dan para petinggi klub menilai perpanjangan kontrak kembali sangat kecil kemungkinannya.

Alternatif dari luar negeri terus dipantau

Meski Palmisani tetap menjadi prioritas dari dalam negeri, Juventus aktif menjajaki alternatif dari luar negeri untuk memperkuat skuadnya. Carnevali dan Massara menelusuri berbagai pasar di seluruh dunia demi mendapatkan pemain dengan profil yang paling sesuai.

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Pedro Morisco dari Coritiba masuk dalam radar perekrutan setelah menembus skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti. Pemain muda Amerika Selatan itu merupakan opsi menarik dengan potensi besar untuk masa depan. Sementara itu, kiper utama Krasnodar, Stanislav Agkatsev, juga tengah dipantau secara saksama oleh pemandu bakat Juventus.