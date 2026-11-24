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Lois Openda, yang mengalami cedera tulang betis pada 9 Oktober, telah kembali berlatih bersama Lyon setelah absen lebih dari sebulan. Sementara itu, banyak hal berubah di Olympique, dimulai dari pelatihnya: Paulo Fonseca, yang menginginkan pemain asal Belgia itu dan telah menjalin hubungan baik dengannya, pindah ke Sporting Lisbon, lalu digantikan oleh Carlos Vicens. Pelatih asal Spanyol itu menyambut Openda kembali dalam latihan kemarin dan mengatakan: “Lois berada pada tahap akhir pemulihan. Keputusan akan diambil dari hari ke hari untuk menilai apakah proses pemulihannya bisa dipercepat.”

Pernyataan itu bernada optimistis, modal penting bagi hubungan yang masih harus dibangun, sekaligus menunjukkan keterbukaan dibandingkan dengan kabar yang muncul pekan lalu dari Prancis, yang menyebut Openda tidak akan masuk dalam waktu dekat, termasuk mulai Januari, rencana teknis dan taktis Vicens.

Bagaimanapun, perlu diingat bahwa Openda dipinjamkan Juventus ke Lyon tanpa opsi pembelian hingga akhir musim. Karena itu, masa depannya pada musim panas mendatang masih harus ditentukan. Berikut isi kesepakatan yang ditandatangani Juventus dan Lyon musim panas lalu: “Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Olympique Lyonnais untuk meminjamkan hak atas jasa pemain Lois Openda hingga 30 Juni 2027 dengan biaya €3,5 juta.”

Kemungkinan besar, Openda akan bertahan di Lyon hingga Juni. Setelah itu, Juve dan Olympique mungkin perlu kembali membahas persoalan tersebut. Perlu diingat bahwa pada 2025, Juventus mendatangkan Openda dari Leipzig sebagai pemain pinjaman dengan kewajiban membeli jika syarat tertentu terpenuhi, dan syarat itu kemudian terpenuhi. Berikut isi kesepakatannya: “Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig untuk meminjam hak atas jasa pemain Ikoma-Loïs Openda hingga 30 Juni 2026 dengan biaya €3,3 juta.”

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“Terdapat pula bonus dengan nilai tidak lebih dari €0,8 juta jika target olahraga tertentu tercapai, lanjut pernyataan resmi tersebut. Kesepakatan ini juga mewajibkan Juventus membeli hak atas jasa pemain secara permanen jika syarat tertentu terpenuhi sepanjang musim 2025/2026. Biaya yang disepakati untuk kemungkinan pembelian permanen tersebut adalah €40,6 juta, dibayarkan dalam empat tahun buku, ditambah biaya terkait sebesar €1,7 juta.”

Dari €40,6 juta yang dibayarkan Juventus pada Juni 2026, €10 juta akan diamortisasi pada Juni 2027. Karena itu, musim panas mendatang Juventus, untuk menghindari kerugian dari penjualan, harus menjual Openda (yang terikat kontrak dengan klub hingga 2030) dengan harga setidaknya €30 juta. Itu angka yang besar untuk pemain yang memang mengawali musim dengan baik bersama Lyon asuhan Fonseca (10 penampilan, 2 gol dan 1 assist), tetapi kini harus membangun kembali musimnya nyaris dari awal.

Musim panas mendatang, jika Lyon tidak ingin membelinya (tidak ada opsi, apalagi kewajiban untuk membeli), Juventus harus mencari pembeli lain, atau (dan inilah solusi yang saat ini tampak paling mungkin) mencari kesepakatan peminjaman lain. Sementara itu, kemungkinan pemain Belgia kelahiran 2000 tersebut kembali menjadi bagian dari skuad Juventus tampaknya dapat dikesampingkan.