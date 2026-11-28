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Dalam sepakbola, segalanya bisa berubah hanya dalam beberapa hari. Jonathan David sangat memahami hal itu. Penyerang asal Kanada tersebut saat ini dipinjamkan Juventus ke Atletico Madrid dengan opsi pembelian. Setelah menjalani tahun yang buruk bersama Juventus di Italia, ia tampak berhasil bangkit pada awal masa peminjamannya di Liga Spanyol. Namun, situasinya kini berubah: penyerang kelahiran 2000 itu kembali hanya menjadi pemain pelapis dalam rotasi Diego Simeone, sementara catatan gol dan assist-nya tidak bertambah sejak 10 Oktober.

Karena itulah, menurut laporan Fabrizio Romano, optimisme pada awal musim kini semakin berganti menjadi pesimisme. Peluang Atletico mempermanenkannya menjauh, sementara kemungkinan ia kembali ke Turin pada akhir tahun semakin nyata.

SKEMA TRANSFER JONATHAN DAVID David bergabung dengan Atletico Madrid pada hari terakhir bursa transfer musim panas, 1 September 2026, melalui peminjaman dengan opsi pembelian senilai €25 juta. Tidak ada kewajiban membeli yang ditetapkan. Atletico bebas menentukan pilihan, tetapi saat ini mereka menanggung gajinya sebesar €6 juta bersih per musim, jumlah yang juga diterimanya di Turin.



Berikut pernyataan resmi Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Club Atlético de Madrid untuk meminjamkan hak atas jasa pemain Jonathan Christian David tanpa biaya hingga 30 Juni 2027. Kesepakatan tersebut juga memberikan opsi kepada Atlético de Madrid untuk memperoleh hak atas jasa pemain secara permanen. Nilai yang disepakati untuk transfer permanen tersebut, jika terjadi, adalah €25 juta, yang dapat dibayarkan dalam empat tahun buku".

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AWAL GEMILANG, LALU MENURUN - Setelah absen pada laga pembuka liga melawan Frosinone dan tampil kurang mengesankan selama 57 menit menghadapi Parma, David tiba di tim Simeone dan langsung tampil gemilang: tiga gol dan dua assist dalam kemenangan atas Real Socieda, Osasuna, Alavez, serta terutama dalam derbi melawan Real Madrid. Gol keduanya pada menit ke-59 dalam derbi itu praktis memastikan kemenangan 2-1, meski Rudiger mencetak gol untuk Real Madrid menjelang akhir laga.



Namun, kembalinya Julian Alvarez secara reguler ke susunan pemain inti, setelah keretakan hubungan pada musim panas terselesaikan, membuat David kembali menjadi pemain cadangan. Dalam tujuh pertandingan sejak 20 Oktober hingga kini, ia hanya sekali menjadi starter, yakni di Liga Champions sebelum diganti saat jeda. Ia empat kali masuk pada 15-20 menit terakhir dan, terutama, dua kali hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan.

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DUA FAKTOR PERSULIT PEMBELIAN PERMANEN - Atletico Madrid masih mempertimbangkan banyak hal. Karena itu, membayangkan mereka mempermanenkan David saat ini sangat sulit, baik karena performanya kembali di bawah standar maupun karena dua persoalan yang belum terselesaikan. Yang pertama, menurut Romano, menyangkut siapa yang akan memutuskan apakah David dipermanenkan atau tidak. Masa depan Diego Simeone di klub belum dipastikan, sementara kontrak pelatih itu yang berakhir pada akhir musim baru akan dibahas nanti.

Persoalan kedua adalah tingginya gaji David, yakni €6 juta bersih seperti disebutkan sebelumnya. Kontraknya bersama Juventus juga masih panjang, hingga 30 Juni 2030. Yang terpenting, belum ada kesepakatan mengenai nilai kontraknya dengan Atletico jika opsi pembelian diaktifkan. Dengan kata lain, sekalipun Atletico memutuskan mempermanenkannya, mereka masih harus menyepakati secara tertulis nilai dan rincian kontrak dengan sang pemain.

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PADA JANUARI, JUVENTUS ATAU ATLETICO - Ada satu faktor penting lainnya: David hanya bisa kembali membuktikan kemampuannya di Spanyol atau di Turin. Tidak ada kemungkinan baginya untuk pindah ke tim lain.

Karena sudah bermain dalam pertandingan resmi bersama Juventus pada awal tahun dan kemudian juga diturunkan Atletico Madrid, peraturan internasional memang mengizinkan transfer ketiga, tetapi tidak memperbolehkannya bermain untuk tim ketiga dalam musim yang sama. Dengan demikian, untuk saat ini David dan Juventus mungkin masih akan bersama. Setidaknya, mereka akan menghadapi satu musim panas lagi untuk mempertimbangkan masa depan masing-masing.