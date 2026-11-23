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Kemenangan 4-0 Juventus atas Venezia pada pekan ke-12 Serie A menyisakan kabar buruk bagi Juventus: cedera yang dialami Kerim Alajbegovic. Pada menit ke-46, ia digantikan oleh Luciano Spalletti dengan Nick Woltemade, yang kemudian mencetak gol pembuka.

Pemain asal Bosnia itu terpaksa meninggalkan laga melawan Venezia lebih awal karena rasa tidak nyaman pada tulang kering kirinya dan menjalani pemeriksaan di J|Medical pagi ini. Pemeriksaan tersebut akan memperjelas kondisinya dan menentukan apakah ia masih berpeluang pulih untuk laga liga berikutnya, ketika Juventus bertandang ke Como untuk menghadapi tim asuhan Cesc Fabregas pada Minggu depan. Sementara itu, Alajbegovic tampaknya tidak akan tampil dalam laga Europa League melawan Omonia Nicosia di Allianz Stadium pada Kamis.

Sambil menunggu laporan resmi dari Juventus, kemarin muncul kekhawatiran moderat di lingkungan Juventus mengenai kondisi pemain kelahiran 2007 yang pernah membela Salzburg itu. Musim ini, ia telah tampil dalam 15 pertandingan di liga dan Europa League, mencetak 2 gol dan bermain selama 711 menit. Namun, ekspresinya yang tenang di J|Medical pagi ini, serta kesediaannya berhenti untuk memberikan tanda tangan kepada suporter yang hadir, justru mengisyaratkan bahwa cederanya tidak serius.