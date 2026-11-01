“Juve tak pernah mati!” Massimiliano Allegri beri respons tajam terhadap klaim Juventus dilanda krisis

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Pelatih kepala Napoli Massimiliano Allegri menepis klaim media bahwa mantan klubnya, Juventus, sedang dalam krisis menjelang duel Serie A pada Minggu. Allegri menegaskan Juventus yang tengah terpukul tetap menjadi kandidat finis di empat besar, sembari mendesak timnya sendiri memperbaiki keseimbangan pertahanan.

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Allegri bantah Juventus sedang krisis

Napoli bertandang ke Allianz Stadium untuk menghadapi Juventus di Serie A pada Minggu malam. Kedua tim sama-sama mengoleksi 14 poin. Napoli datang setelah menang 4-1 atas Monza, sementara Juventus mendapat sorotan tajam seusai kalah 2-0 dari Genoa.

Allegri tidak bisa mendampingi tim dari pinggir lapangan karena menjalani skorsing dua pertandingan. Asistennya, Marco Landucci, akan mengambil alih tugas tersebut.

Meski Juventus mengalami kemunduran pada laga tengah pekan, Allegri menegaskan bahwa tim tuan rumah tetap merupakan tim papan atas.

Allegri peringatkan Napoli soal reaksi Juventus yang terluka

Berbicara menjelang kembalinya ke Turin, Allegri menepis pemberitaan media yang menganggap Juventus sudah habis. "Media mengatakan Juventus sudah mati, tetapi saya tahu seperti apa klub ini dan saya tahu Juve tidak pernah mati," tegas Allegri.

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"Ketika keadaan menjadi sulit, semua orang bersatu. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit."

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"Juventus adalah tim yang dibangun dengan tujuan finis di empat besar. Mereka akan merasa terluka dan marah... mereka tim yang sangat bagus," tambahnya.

Keseimbangan dan target empat besar tetap jadi prioritas Napoli

Meski Napoli mencetak empat gol pada laga tengah pekan, Allegri tetap mencemaskan kelemahan pertahanan timnya, terutama setelah gelandang Stanislav Lobotka mengalami cedera serius. "Belakangan ini kami mencetak banyak gol, tetapi kami juga banyak kebobolan," jelas Allegri.

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"Itu berarti kami perlu memperbaiki keseimbangan dan cara kami mengelola bola. Kami harus memperbaiki organisasi serta permainan kami, baik saat bertahan maupun menyerang."

"Target kami adalah finis di empat besar... Kami tidak bisa berpikir bahwa kami hanya perlu memenangi pertemuan ini untuk merasa puas," tegas sang pelatih.

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Landucci dampingi tim dalam laga krusial

Landucci akan menangani Napoli dari pinggir lapangan di Allianz Stadium selama Allegri menjalani skorsing.

Napoli mengincar tiga poin untuk memperkuat peluang finis di empat besar.

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Pertandingan Serie A yang penting ini akan dimulai pada Minggu malam di Turin.