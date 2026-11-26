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Juventus-Omonia bisa menjadi laga yang tepat bagi Juventus asuhan Luciano Spalletti untuk memperbesar peluang lolos ke fase berikutnya Europa League 2026/2027, yakni babak 16 besar.

Setelah menang telak atas Venezia di Serie A, Juventus menjamu tim asal Siprus itu di Allianz Stadium dengan peluang besar untuk mempertahankan posisi di antara delapan tim teratas fase liga. Sementara itu, tim tamu datang ke Turin dengan kebutuhan meraih poin setelah kalah dalam dua pertandingan terakhir.

JUVENTUS-OMONIA 0-1

PENCETAK GOL: 16' Satka (O)

GOL DAN MOMEN PENTING



16' GOL - Omonia menembus sisi kiri lewat umpan silang Montnor. Kelly mendahului Kakoullis untuk menghalau bola menjadi sepak pojok. Dari situasi berikutnya, Neto membuat kesalahan mencolok saat keluar dari gawang tetapi gagal mengenai bola. Bola sampai ke tiang jauh dan Satka menyundulnya masuk untuk membawa Omonia unggul 1-0.



11' KARTU KUNING - Tanase terlambat melakukan tekel terhadap Gatti dan menginjak kaki bek Juventus itu. Pelanggaran injakan kaki yang berujung kartu kuning sesuai aturan.



4' PELUANG - Peluang nyata pertama dalam pertandingan: setelah sepak pojok, Chico Conceicao bergerak dari kanan ke tengah dan melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kiri. Namun, Kaminski sigap meninju bola dan menjaga gawangnya tetap aman.



0' Sepak mula pukul 21.00 di Allianz Stadium, Turin



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JUVENTUS-OMONIA: SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN RINCIAN PERTANDINGAN



Juventus-Omonia 0-1



Pencetak gol: 16' Satka (O)



JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumì, Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Cabal; Conceição, Ekhator, Boga.

Cadangan: Pinsoglio, Vicario, Celik, Bremer, Koopmeiners, Kolo Muani, Woltemade, Durmisi, Merola, Turco.

Pelatih: Spalletti.



OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Douverne, Coulibaly, Satka, Nego; Andreou Maric; Tanase, Tankovic, Montnor; Kakoulis.

Cadangan: Fabiano, Michail, Ewandro, Brouwers, Simic, Balkovec, Neophytou, Konstantinidis, Christoforou, Diony.

Pelatih: Berg.



Wasit: Barrott (Inggris)

Kartu kuning: Tanase (O)

Kartu merah: -