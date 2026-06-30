Juve, Carnevali “menyingkirkan” Vlahovic dan memanaskan bursa transfer: menurut para bandar taruhan, masa depannya ada di Napoli

“Vlahovic tidak ada dalam pertimbangan kami.” Pernyataan Giovanni Carnevali, direktur umum baru Juventus, tampaknya secara definitif menutup bab karier striker asal Serbia itu bersama Bianconeri serta mengubur segala kemungkinan perpanjangan kontrak. Bagi para bandar taruhan pun, masa depannya tampaknya akan jauh dari Turin dan ia mungkin akan berlabuh di Napoli, untuk kembali bekerja sama dengan mantan pelatihnya, Massimiliano Allegri, di tim Azzurri. Hipotesis ini menawarkan odds 4,00 diGoldbet dan Better.





Alternatif lainnya, menurut odds, mengarah ke Inggris, tepatnya ke Tottenham asuhan Roberto De Zerbi, yang ingin membuktikan diri setelah lolos dari ancaman degradasi di menit-menit terakhir. Peluang pindah ke London ditawarkan dengan odds 10,00. Masih terkait dengan Allegri, opsi Italia lainnya dalam odds adalah Milan baru asuhan Ruben Amorim, dengan odds 15 kali lipat dari taruhan.