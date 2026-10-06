Liga Roshn Arab Saudi mencatatkan banyak pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya selama musim sepak bola lalu 2025-2026.

Musim lalu Liga Roshn Arab Saudi menyaksikan Al Nassr meraih gelar juara setelah absen selama 7 tahun, usai persaingan sengit yang berlangsung hingga pekan terakhir melawan rival tradisionalnya, Al Hilal.

Asosiasi Liga Roshn Arab Saudi, melalui akun resminya di platform "X", mengungkap sejumlah pencapaian yang berhasil diraih selama musim lalu, yang paling utama adalah meningkatnya nilai pasar kompetisi hingga 4,6 miliar riyal.

Selain itu, total penonton siaran langsung Liga Arab Saudi pada musim lalu mencapai 198 juta tayangan, meningkat 52% dibandingkan musim sebelumnya 2024-2025.

Jumlah pengikut Liga Arab Saudi juga mencapai 23 juta pengikut, meningkat 44% dibandingkan keadaan pada musim sebelumnya 2024-2025.

Di sisi lain, Liga Arab Saudi membukukan pendapatan total sebesar 11,5%, dibandingkan musim sebelumnya 2024-2025, setelah persentase pertumbuhannya mencapai 12,45 dibandingkan musim 2023-2024.

Pada level teknis, Liga Arab Saudi terus bertahan di puncak Benua Asia, di mana ia tetap menempati peringkat pertama dalam klasifikasi di antara liga-liga Benua Kuning.

Liga Arab Saudi juga menjadi liga keenam yang paling banyak terwakili dalam ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Perlu dicatat bahwa Majelis Umum Asosiasi Liga Arab Saudi mengadakan pertemuan dengan klub-klub, pada sore hari Selasa ini, setelah absen selama lebih dari dua tahun, untuk membahas sejumlah perubahan yang mungkin terjadi dalam periode mendatang.