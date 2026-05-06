Jutaan penggemar Real Madrid menandatangani petisi yang menuntut agar pemain bintang tersebut segera hengkang

Para penggemar Real Madrid sudah benar-benar muak dengan sikap sombong Kylian Mbappé. Sebuah petisi yang beredar di internet untuk mengusirnya dari klub tersebut telah ditandatangani sebanyak dua belas juta kali.

Meskipun Mbappé telah mencetak 41 gol dalam 41 pertandingan musim ini, ia dianggap sebagai penyebab utama masalah di klub.

Real Madrid telah tersingkir dari Liga Champions dan tampaknya juga tidak akan memenangkan La Liga lagi. Pesaingnya, FC Barcelona, unggul sebelas poin dengan empat pertandingan tersisa.

Mbappé dikabarkan tidak akur dengan beberapa pemain dalam skuad Los Blancos. Terutama Vinicius Jr. dan Jude Bellingham yang konon tidak disukai oleh pemain Prancis tersebut.

Saat ini, sang penyerang sedang cedera. Alih-alih menjalani pemulihan di klub, Mbappé justru berlibur di sebuah kapal pesiar di Sisilia. Di dalam skuad, terdapat ketidakpuasan atas perlakuan istimewa ini.

Selain itu, The Athletic melaporkan pada Selasa bahwa Mbappé baru-baru ini marah kepada seorang asisten Alvaro Arbeloa dalam sesi latihan. Dia dilaporkan memarahinya karena dinyatakan offside selama pertandingan latihan.

Menurut Marca, Mbappé mendapatkan gaji sebesar 35 juta euro per tahun di Real Madrid, termasuk bonus. Para penggemar Real Madrid berpendapat bahwa dengan gaji sebesar itu, ia tidak cukup berdedikasi untuk klub.