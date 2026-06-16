Jutaan FIFA dan pesawat "relaksasi"... Bagaimana Infantino hidup di dunia lain yang jauh dari mimpi buruk para penggemar?

Sebuah laporan pers pada hari Selasa ini mengungkap sisi lain kehidupan sehari-hari Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), selama putaran final Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar "The Telegraph" melaporkan bahwa di salah satu kawasan Miami Beach, sebuah pemandangan mengejutkan para hadirin... Sebuah konvoi sepeda motor Harley-Davidson milik kepolisian melaju kencang di jalan-jalan Miami, dengan lampu berkedip dan klakson yang menggelegar.

Di tengah iring-iringan itu, sebuah mobil SUV hitam dengan kaca gelap melaju di Jalan Collins yang terkenal, menarik perhatian para pejalan kaki. Seorang turis Inggris berbisik kepada surat kabar "The Telegraph": “Pasti itu Trump.” Namun, dia salah; ternyata itu adalah Gianni Infantino. Gambar ini, hampir sepenuhnya, menggambarkan gaya hidup mewah Presiden FIFA selama Piala Dunia 2026.

Sejak pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Presiden FIFA tak henti-hentinya berpindah-pindah... Mexico City, Guadalajara, San Francisco, Vancouver, Los Angeles, Miami, Seattle... Dalam beberapa hari saja, warga negara Swiss ini telah melintasi benua tersebut beberapa kali.

Berkat pesawat pribadi yang disediakan oleh Qatar Airways, ia menghadiri dua pertandingan dalam satu hari pada beberapa kesempatan, dengan biaya yang diperkirakan antara 400 ribu hingga 800 ribu euro untuk seluruh turnamen. Sebuah prestasi yang mustahil bagi penggemar, jurnalis, atau bahkan pemain dari tim nasional yang berpartisipasi.

Kehadiran yang mencolok ini, yang dapat dilacak melalui cuplikan-cuplikan rutin sang pemimpin Swiss yang tersenyum di tribun penonton, disertai dengan gaya hidup yang tak terelakkan memicu perbandingan.

Menurut angka yang dipublikasikan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), presiden tersebut menerima gaji tahunan total sebesar 2,44 juta euro.

Pada tahun 2025, total kompensasinya mencapai 4,24 juta euro berkat bonus kinerja sebesar 1,8 juta euro. Sementara presiden FIFA berpindah dari satu stadion ke stadion lain dengan pengawalan polisi, para penggemar menyaksikan kenyataan yang sangat berbeda.

Perkiraan menunjukkan bahwa harga rata-rata tiket mencapai 1.603 dolar AS. Biaya untuk mendukung tim terkadang bisa melebihi 60.000 dolar AS, termasuk tiket pesawat, penginapan, dan transportasi antar kota tuan rumah, bagi suporter yang ingin mengikuti timnya hingga pertandingan final.

Bahkan, keluarga banyak pemain internasional memilih untuk membatasi perjalanan mereka; beberapa di antaranya memilih menetap di Florida daripada harus menempuh perjalanan ribuan kilometer melintasi tiga negara berbeda hanya untuk mendukung tim nasional mereka.

Kontras antara kedatangan Infantino ke dua pertandingan setiap hari dengan pesawat pribadi, dan kesulitan yang dialami para penggemar untuk membeli satu tiket saja, memang sudah diprediksi oleh para kritikus, namun hal ini semakin mengejutkan mengingat banyaknya masalah visa yang dihadapi beberapa pemain, terutama tim nasional Iran, serta masalah administratif yang memaksa, misalnya, tim nasional Uruguay menunda perjalanannya.

Namun demikian, Gianni Infantino menanggapi kritik yang ditujukan kepada organisasi tersebut dengan menyatakan: “Terkadang bersantai itu baik. Kami berusaha menyelesaikan semua masalah. Terkadang, berteriak dan mengancam justru menimbulkan efek sebaliknya.”