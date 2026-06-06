Jutaan euro untuk FC Utrecht: mantan pemain yang gagal kini akan berlaga di Liga Champions

Silas Andersen melanjutkan kariernya bersama Sporting Portugal. BK Häcken menerima dana sebesar 7,5 juta euro untuk pemain sayap berusia 21 tahun tersebut, di mana 1,3 juta euro di antaranya akan disalurkan ke FC Utrecht.

Hal itu dilaporkan oleh jurnalis Jeroen Kapteijns dari De Telegraaf. “FC Utrecht kembali mencatat keuntungan finansial. Transfer Silas Andersen dari BK Häcken ke Sporting menghasilkan sekitar 1,3 juta euro bagi klub asal Domstad tersebut.”

“Jika bonus-bonus terpenuhi, jumlah tersebut bisa bertambah sekitar 400.000 euro,” tambah Kapteijns.

Jumlah ini ditambahkan ke 1 juta euro yang sebelumnya diterima Utrecht untuk Andersen. Pemain asal Denmark ini sudah berada di Lisbon untuk menyelesaikan transfernya.

Akhir pekan ini, Andersen akan menjalani pemeriksaan medis, setelah itu Sporting akan memperkenalkan pemain timnas junior tersebut minggu depan.

Jadi, Utrecht mendapatkan keuntungan besar dari seorang pemain yang hanya bermain selama sembilan menit di tim utama, yang terbagi dalam dua pertandingan resmi.

Setelah pindah ke Hacken, pemain hasil akademi FC Kopenhagen dan Inter ini berkembang pesat. Dalam 57 pertandingan resmi, ia mencetak 9 gol dan 3 assist.