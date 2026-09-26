Jutaan dokumen rahasia: Bagaimana Roy Pinto mengguncang dunia Manchester City?

Jika Anda menyebut nama Rui Pinto di hadapan seorang suporter Manchester City di luar Stadion Etihad, kemungkinan besar nama itu tidak akan memancing reaksi apa pun. Suporter Inggris tersebut mungkin tidak tahu siapa pria ini, atau bahkan belum pernah mendengar namanya sama sekali, tetapi yang pasti klub mereka tahu betul apa yang telah ia lakukan.

Pinto, sang peretas asal Portugal yang berubah menjadi salah satu sosok paling kontroversial dalam sepak bola Eropa, adalah otak di balik kebocoran-kebocoran yang mengguncang klub-klub, pemain, dan agen, dengan gaungnya sampai ke jantung salah satu kasus finansial terbesar dalam sejarah Liga Primer Inggris.

Dari balik layar komputernya, Pinto berhasil mengakses sejumlah besar dokumen dan surat elektronik rahasia, lalu memublikasikan sebagiannya melalui situsnya yang terkenal, "Football Leaks", sebelum kemudian dimulailah perjalanan panjang berupa penyelidikan, pengadilan, penjara, dan program perlindungan saksi.

Manchester City menjadi salah satu klub paling menonjol yang dokumen-dokumennya muncul dalam kebocoran tersebut, setelah terungkapnya korespondensi internal yang berkaitan dengan kesepakatan sponsorship dan pembayaran finansial, informasi yang kemudian menjadi bagian dari kontroversi besar seputar kepatuhan klub terhadap aturan finansial.

Pada saat dampak kasus ini terus berlanjut, Pinto mendapati dirinya berada di jantung sebuah kisah yang melampaui sepak bola itu sendiri: apakah ia seorang penjahat yang mencuri informasi secara ilegal, ataukah seorang pelapor pelanggaran yang mengungkap kepada publik apa yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup?

"BBC Sport" melakukan perjalanan melintasi Eropa untuk mencari pria yang berdiri di balik kisah ini, dan bertemu dengan salah satu mantan gurunya, seorang politikus Portugal yang membela haknya untuk mendapatkan perlindungan sebagai pelapor pelanggaran, para jurnalis yang menangani kebocoran tersebut, serta seorang mantan penasihat finansial di Manchester City, di samping mengikuti salah satu sidang pengadilannya dari jarak dekat.

Bakat dini di depan komputer

Sekilas, sulit membayangkan bahwa anak yang tumbuh dalam kondisi sederhana di Portugal itu bisa menjadi, bertahun-tahun kemudian, salah satu sosok paling kontroversial dalam sepak bola Eropa. Namun, Mário Falcão, mantan guru geografi Rui Pinto, masih mengingatnya sebagaimana dulu pada masa-masa sekolahnya.

Falcão mengatakan bahwa Pinto adalah "murid yang benar-benar biasa", ramah dan cukup mudah bergaul, tetapi tidak terlalu terbuka secara berlebihan. Hubungannya dengan para gurunya baik, meskipun ia sering absen dari pelajaran, sementara ayahnya mengikuti urusan sekolahnya dari dekat, hal yang pada akhirnya membantunya menyelesaikan pendidikannya dengan mudah.

Namun, ada satu sisi yang jelas menarik perhatian: bakatnya dalam mengoperasikan komputer. Falcão berkata: "Tentu saja, ia sangat mahir dalam komputer. Semua tugas yang ia kerjakan untuk mata pelajaran sekolah selalu sangat bagus ketika ia berfokus padanya."













Menurut mantan gurunya, Pinto menjalani kehidupan yang benar-benar serupa dengan teman-teman sebayanya; ia pergi ke klub olahraga, sering mendatangi restoran McDonald's, dan menjalani detail kehidupan seorang remaja biasa.

Ia tumbuh di kawasan "Vila Nova de Gaia", yang terletak di seberang Sungai Douro dari kota Porto, kota terbesar kedua di Portugal. Di sanalah, di sebuah jalan yang di kedua sisinya berjajar rumah-rumah dengan fasad berlapis ubin dan atap genteng, ia menghabiskan sebagian masa kecilnya.

Adapun sekolahnya, "Escola Secundária Almeida Garrett", memiliki reputasi yang baik di kalangan penduduk setempat, bahkan sebagian orang menjulukinya "universitas".

Ayahnya, Francisco, bekerja di sebuah pabrik sepatu sebelum beralih ke perdagangan barang antik, sementara Pinto kehilangan ibunya ketika ia berusia sebelas tahun. Falcão tidak pernah membayangkan bahwa bertahun-tahun kemudian mantan muridnya itu akan menjadi nama yang dikenal di ruang-ruang pengadilan dan media internasional.

Dan ketika identitas Pinto terungkap pada 2019 sebagai pendiri "Football Leaks", kejutannya sangat besar bagi para guru dan kenalannya. Falcão berkata: "Kami merasa sangat terkejut. Kami tidak pernah membayangkan bahwa hal semacam ini bisa terjadi, atau bahwa ia bisa menghadapi masalah hukum."

Ia kemudian mencoba menjelaskan perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan muridnya, dengan mengatakan: "Mungkin hal itu berkaitan dengan kenekatan masa muda, kepiawaiannya menggunakan komputer, dan mungkin juga sedikit fanatisme yang berlebihan terhadap klub."

Pinto adalah seorang pendukung Porto, dan mungkin loyalitas ini memainkan peran dalam sebagian tindakannya, tetapi mantan gurunya berpendapat bahwa persoalannya mungkin melampaui sekadar mendukung sebuah klub. Ia menambahkan: "Mungkin ia juga merasakan kebutuhan akan keadilan yang kerap dirasakan oleh kaum muda."

Dari Porto ke dunia: lahirnya Football Leaks

Pada 2015, Pinto mengambil langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia mendirikan situs Football Leaks, yang menurutnya lahir dengan tujuan mengungkap "sisi tersembunyi dari sepak bola".

Pada mulanya, tak seorang pun tahu identitas orang yang berdiri di balik situs itu. Ia menggunakan nama samaran "John", dan mulai menjalin komunikasi dengan para jurnalis serta mengirimkan dokumen kepada mereka dengan cara yang membangkitkan rasa penasaran sekaligus kecurigaan pada saat yang sama.

António Varela, jurnalis Portugal, adalah orang pertama yang dihubungi Pinto. Hari ini, Varela mengenang momen itu seakan baru terjadi kemarin. Itu adalah hari biasa pada September 2015, ketika ia sedang bekerja di ruang berita surat kabar olahraga Portugal "Record", sebelum sebuah surat elektronik dari "Football Leaks" sampai kepadanya.

Ia masuk ke situs itu, dan kejutannya luar biasa. Varela berkata: "Aku tidak percaya dengan jumlah informasi yang belum pernah kudengar atau kubaca sebelumnya. Dan kami menyimpulkan bahwa hal ini sangat penting." Namun, menangani materi-materi ini tidaklah mudah. Para jurnalis menyadari bahwa informasi itu diperoleh dengan cara ilegal, hal yang menciptakan dilema etis dan hukum yang rumit.

Meski demikian, Varela berpendapat bahwa memublikasikan informasi tersebut telah menjadi persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ia berkata: "Kami menyadari bahwa Football Leaks memperoleh informasi itu secara ilegal. Namun, begitu informasi tersebut dipublikasikan di situs, ia menjadi informasi publik. Anda tidak bisa mengabaikannya. Dari sisi etis, persoalannya rumit, tetapi kepentingan publik lebih diutamakan daripada sisi etis."

Manchester City bukan satu-satunya sasaran

Pinto tidak memulai perjalanannya dengan menargetkan Manchester City, dan klub Inggris itu bukanlah satu-satunya korban dari kebocorannya. Pada awalnya, materi-materi yang dipublikasikan berfokus pada kasus-kasus lokal di Portugal, di antaranya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Benfica, bahkan klub yang didukung Pinto sendiri, Porto.

Namun, keadaan dengan cepat mengambil dimensi global. Muncul dokumen dan surat elektronik yang berkaitan dengan nama-nama dari bintang sepak bola terbesar dan klub-klub serta agen-agen paling terkenal, di antaranya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Neymar.

Kemudian datang momen ketika lingkup kebocoran meluas secara luar biasa, saat Pinto mempercayai jurnalis Rafael Buschmann dari majalah Jerman "Der Spiegel", dan begitu ia merasa bisa memercayainya, ia membuka baginya lemari-lemari besar berisi dokumen, dan berbagi dengannya puluhan juta berkas.

Di kantor pusat "Der Spiegel" di kota Hamburg, sebuah tim jurnalis mulai memeriksa materi tersebut, menganalisisnya, dan mengaitkan informasi satu sama lain, sehingga menghasilkan sejumlah investigasi yang paling kontroversial di dunia sepak bola.

Christoph Winterbach, jurnalis yang mengkhususkan diri dalam analisis data, adalah salah satu anggota tim tersebut. Winterbach mengatakan bahwa menangani jumlah dokumen yang sangat besar ini pada awalnya seperti sebuah mimpi bagi seorang jurnalis olahraga.

Ia menambahkan bahwa melihat surat-surat elektronik nyata yang di dalamnya berlangsung negosiasi, serta menelaah dokumen-dokumen yang mengungkap apa yang terjadi di balik layar, merupakan pengalaman yang luar biasa.













Namun, besarnya volume informasi memberikan tanggung jawab yang sangat besar. Para jurnalis harus melakukan verifikasi silang, memanfaatkan perangkat lunak dan analisis data untuk memastikan keaslian dokumen dan menempatkannya dalam konteks yang benar, sebelum memublikasikan informasi apa pun. Dan pertanyaan mendasarnya selalu: apakah materi ini asli? Dan apakah memublikasikannya melayani kepentingan publik?

Apa yang diberikan Pinto bukanlah sekadar sejumlah berkas yang terbatas. Menurut investigasi tersebut, ia memberikan lebih dari 3 terabita informasi kepada Der Spiegel dan lembaga-lembaga media lainnya dalam aliansi Kerja Sama Eropa untuk Jurnalisme Investigatif.

Sebuah volume data yang sangat besar, yang kira-kira setara dengan ribuan salinan Ensiklopedia Britannica. Dan yang lebih penting daripada volume informasi itu adalah dampaknya. Dokumen-dokumen itu tidak hanya mengungkap detail finansial atau korespondensi internal, tetapi juga memberikan kepada para jurnalis sebuah jendela langka untuk melihat cara pengelolaan sebagian dari industri sepak bola jauh dari mata publik.

Dan di sinilah dimulai kontroversi yang sesungguhnya seputar sosok Pinto. Apakah tujuannya adalah mengungkap kebenaran? Ataukah cara yang ia gunakan untuk mengakses informasi tersebut menjadikannya seorang penjahat, apa pun hasil dari kebocoran itu?

Pahlawan atau pencuri?

Di setiap tempat yang disinggahi kisah Pinto, muncul sudut pandang yang sangat bertentangan. Ana Gomes, mantan politikus dan diplomat Portugal serta mantan anggota Parlemen Eropa, bertemu Pinto di penjara dan bersaksi untuk membelanya dalam salah satu persidangannya.

Gomes berpendapat bahwa pria itu layak mendapatkan perlindungan sebagai pelapor pelanggaran, dan bukan tuntutan hukum. Ia mengatakan di Lisbon bahwa apa yang diungkap Pinto sangatlah penting, dan menyebutnya sebagai pelapor pelanggaran terpenting di Portugal.

Ia berpendapat bahwa seharusnya Pinto diperlakukan sebagai sekutu bagi otoritas peradilan dan penyelidikan pidana, terlebih karena ia membantu otoritas-otoritas Eropa lainnya mengakses informasi yang memungkinkan penindakan terhadap korupsi dan kejahatan.

Dan ketika ditanya tentang sikapnya terhadap Manchester City, setelah peretasan surat-surat elektronik milik klub tersebut, jawabannya lugas: "Aku sama sekali tidak peduli soal itu. Jika mereka tidak punya sesuatu untuk disembunyikan, lalu apa masalah mereka?"

Namun, pandangan ini bukanlah sebuah kesepakatan bulat. Jurnalis pensiunan José Carlos Freitas mengatakan bahwa mayoritas orang memandang Pinto sebagai seorang pencuri, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai sosok yang menyerupai "Robin Hood", karena ia mengungkap apa yang ia sebut sebagai sisi gelap bisnis dalam sepak bola.

Adapun Varela, yang termasuk jurnalis pertama yang menangani Pinto, menempatkannya di posisi tengah. Ia mengatakan bahwa Pinto memperoleh informasi itu secara ilegal, tetapi pada saat yang sama ia menyajikan gambaran suram tentang sepak bola Eropa, hal yang ia anggap sebagai sebuah layanan bagi masyarakat, meskipun sarana yang digunakan untuk mengakses informasi itu ilegal.

Penjara, perlindungan, dan bayangan yang terus menghantui

Terlepas dari sikap terhadap Pinto, tahun-tahun yang menyusul terungkapnya identitasnya sama sekali tidak mudah. Pada 2019, ia ditangkap di Hungaria dan diserahkan ke Portugal, dan sejak saat itu ia melewati berbagai tahapan, yang meliputi kurungan isolasi dan tahanan rumah, sebelum kemudian masuk ke dalam program perlindungan saksi.

Dan pada persidangan pertamanya di Portugal, ia dijatuhi hukuman pada 2023 berupa empat tahun penjara dengan masa percobaan, setelah divonis bersalah atas tuduhan yang meliputi percobaan pemerasan, akses ilegal terhadap data, dan pelanggaran kerahasiaan korespondensi.

Beberapa bulan kemudian, ia menghadapi persidangan terpisah di Prancis, yang berakhir dengan vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan. Namun, kisahnya tidak berakhir sampai di situ. Pada Januari tahun lalu, dimulailah persidangan terbaru Pinto di Lisbon, dan detail sidangnya sudah cukup untuk mengungkap besarnya perubahan yang terjadi dalam hidupnya.

Ia tiba di pengadilan didampingi anggota-anggota dari tim perlindungan saksi, sementara dua di antara mereka tetap berada di dalam ruang sidang sepanjang sesi, di tengah prosedur keamanan yang ketat. Ia mengenakan kemeja biru berlengan panjang, celana jin, dan sepatu berwarna cokelat, dengan gaya rambutnya yang khas serta sedikit rambut wajah.

Ia duduk dengan tenang, dengan raut wajah yang kaku sepanjang sebagian besar waktu, dan tidak berbicara kecuali ketika diminta mengonfirmasi sejumlah data pribadi. Dan ketika ditanya tentang alamat tempat tinggalnya, ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengungkapkannya karena alasan keamanan.













Prosedur-prosedur itu lebih longgar dibandingkan persidangan pertamanya, yang menyaksikannya mengenakan rompi antipeluru, sementara para penembak jitu berjaga di atap gedung.

Dan di pengadilan, ada pihak yang berpendapat bahwa kasus ini sederhana dan tidak memerlukan semua kontroversi ini. Rui Patrício, pengacara klub Benfica, menggambarkan Pinto sebagai "tidak lebih dan tidak kurang dari seorang pencuri", seraya menegaskan bahwa ia memperoleh informasi itu melalui cara-cara yang ilegal.

Ia mengatakan di luar pengadilan bahwa argumen mereka sederhana: Pinto adalah "seorang peretas", dan apa yang ia lakukan adalah kejahatan yang tidak bisa dibenarkan dengan hasil-hasil yang timbul darinya. Namun, pengacara pembela Francisco Teixeira da Mota tidak berusaha menampilkan kliennya sebagai sosok yang ideal.

Bahkan ia mengakui di hadapan pengadilan bahwa Pinto "bukanlah pahlawan dan bukan pula orang suci", tetapi pada saat yang sama ia menekankan bahwa apa yang diungkapkannya membawa manfaat bagi masyarakat. Dan demikianlah pertanyaan itu tetap tergantung: mungkinkah sarananya ilegal, sementara informasi yang diungkap memiliki nilai yang sungguh nyata bagi kepentingan publik?

Manchester City: kasus yang mengembalikan Pinto ke sorotan

Setelah berlalu sekitar satu dekade sejak diluncurkannya Football Leaks, jejak-jejak kebocoran itu masih terasa. Salah satu hasilnya yang paling menonjol adalah kasus yang diajukan oleh asosiasi Liga Primer Inggris terhadap Manchester City, yang merupakan salah satu kasus finansial terbesar dan terpenting dalam sejarah kompetisi tersebut.

Melalui perbincangan dengan tim hukum Pinto seusai salah satu sidang, jelas terlihat bahwa ia mengikuti kasus tersebut dari dekat, meskipun ia berada di bawah program perlindungan saksi.

Dan ketika pengacaranya ditanya tentang pentingnya hasil kasus Manchester City bagi kliennya, ia mengatakan bahwa hal itu penting bagi Pinto, karena Pinto menjalani kehidupan yang sangat sulit, dan terpaksa bersembunyi, setelah memainkan peran dalam mengungkap informasi penting, khususnya yang berkaitan dengan klub Inggris itu. Ia menambahkan bahwa Pinto ingin merasa bahwa apa yang ia lakukan memiliki dampak yang nyata, dan bahwa informasi yang ia ungkap telah menghasilkan perubahan.

Sebaliknya, Stefan Borson, mantan penasihat finansial di Manchester City, lebih berhati-hati dalam menilai peran Pinto. Ia mengatakan bahwa pria itu tidak seharusnya ditampilkan sebagai "pahlawan pembela kebebasan", seraya menegaskan bahwa apa yang ia lakukan adalah tindakan kriminal dan ia telah diadili karenanya.













Borson berpendapat bahwa para peretas dari jenis ini terkadang menampilkan diri mereka sebagai pembela kebebasan berekspresi sebagai bagian dari strategi pembelaan, tetapi begitu dokumen-dokumen itu muncul ke publik, tanggung jawab untuk menanganinya menjadi kewenangan pihak berwenang.

Pada akhirnya, pandangan tentang Rui Pinto bisa berbeda secara mendasar. Ada yang memandangnya sebagai seorang peretas yang melakukan kejahatan untuk m