Feyenoord kehilangan poin berharga di Eredivisie pada Sabtu malam. Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst tampak akan meraih kemenangan atas Fortuna Sittard di De Kuip berkat gol Luciano Valente, tetapi akhirnya harus puas dengan hasil imbang 1-1. Ironisnya, pemain pinjaman Feyenoord, Shiloh 't Zand, memberi tim asal Rotterdam itu pukulan telak menjelang akhir laga. Sang gelandang merayakan golnya di De Kuip dengan sangat meriah.

Van Bronckhorst harus mengubah satu posisi dalam susunan pemain intinya dibandingkan saat bermain imbang 1-1 melawan PSV karena Jeremiah St. Juste tidak tersedia. Karena itu, Javi López tampil sebagai bek kiri, sementara Mármol berduet dengan Tsuyoshi Watanabe di jantung pertahanan. Jakub Moder absen karena cedera. Di kubu Fortuna Sittard, pelatih Danny Buijs memberi Mohamed Ihattaren tempat di susunan pemain inti, meski kebugarannya masih diuji sebelum pertandingan.

Feyenoord mengambil inisiatif sejak peluit pertama dan segera mendapat peluang untuk membuka skor. Tembakan Anis Hadj Moussa pada menit kesepuluh digagalkan Mattijs Branderhorst, lalu Valente membentur tiang gawang beberapa saat kemudian. Peluang terbesar berikutnya jatuh kepada Gjivai Zechiël. Menerima umpan terobosan apik dari Valente, ia berhasil melewati kiper, tetapi tembakannya dari sudut sempit hanya mengenai sisi luar jaring.

Sementara itu, Fortuna bertahan dengan banyak pemain di wilayahnya sendiri dan sepenuhnya menyerahkan inisiatif kepada Feyenoord. Tim asal Rotterdam itu menguasai 76 persen bola pada babak pertama, tetapi gagal menembus pertahanan tim asal Limburg tersebut. Tim tamu juga mengalami kemunduran ketika Rodrigo Guth harus meninggalkan lapangan karena cedera setelah hampir setengah jam bermain dan digantikan Iván Márquez.

Selepas jeda, Feyenoord terus berupaya mencari gol pembuka. Valente mendapat peluang emas tak lama setelah babak kedua dimulai lewat kerja sama dengan Zechiël, tetapi tembakannya dari jarak dekat digagalkan Branderhorst yang bereaksi dengan sangat baik. Fortuna kemudian kembali mengalami kemunduran saat Zeefuik keluar karena cedera dan digantikan Kristoffer Peterson.

Setelah satu jam pertandingan berjalan, Feyenoord akhirnya memecah kebuntuan. Hadj Moussa melewati lawannya di sisi kanan, bergerak ke sisi luar, lalu menyodorkan bola kepada Valente, yang mencetak gol dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 1-0. Bagi sang gelandang, itu merupakan gol kelimanya pada musim Eredivisie ini, sekaligus hasil dari tekanan Feyenoord yang tak kunjung berhenti.

Feyenoord kemudian mencari gol kedua, tetapi tembakan melengkung Hadj Moussa setelah melakukan aksi individu melambung di atas gawang. Di sisi lain, Fortuna semakin sering menyerang dan Peterson mendapat peluang, sementara kiper Stijn Ernst juga harus turun tangan. Pada menit ke-81, Zechiël tampak memastikan kemenangan lewat tembakan melengkung indah ke pojok jauh. Namun, golnya dianulir karena López berada dalam posisi offside tipis pada fase serangan sebelumnya.

Gol yang dianulir itu akhirnya harus dibayar mahal oleh Feyenoord. Pada menit ke-86, 't Zand mendapatkan bola setelah terjadi kemelut, lalu gelandang yang dipinjamkan Feyenoord itu melepaskan tembakan ke pojok bawah gawang: 1-1. Kiper Feyenoord, Ernst, juga tidak tampil baik dalam momen tersebut.

Feyenoord masih memiliki sekitar tujuh menit, termasuk waktu tambahan, untuk kembali unggul. Valente nyaris mencetak gol, tetapi tembakannya dari tengah kerumunan pemain melambung tipis. Pada detik-detik terakhir, Ernst melakukan penyelamatan gemilang di sisi lain lapangan untuk menggagalkan gol yang bisa mengubah skor menjadi 1-2 dari pemain pengganti Sven Simons. Skor pun tetap 1-1.