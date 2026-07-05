Justru Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, melontarkan kritik tajam kepada FIFA: "Ini sungguh tak bisa dimengerti!"

Lionel Scaloni melontarkan kritik tajam terhadap FIFA. Pelatih tim nasional Argentina itu berpendapat bahwa jadwal pertandingan di Piala Dunia jauh dari kata optimal dan secara terbuka menyampaikan keluhannya.

“Saya tidak tahu bagaimana sistem Piala Dunia ini, tapi kami sudah menjalani enam hari dan sekarang hanya tersisa tiga setengah hari,” katanya dalam konferensi pers setelah pertandingan yang menegangkan melawan Cape Verde (1-1, 3-2 setelah perpanjangan waktu). “Justru saat Anda paling membutuhkan istirahat, Anda justru mendapatkannya paling sedikit.”

“Itu menurut saya tidak masuk akal. Seharusnya dimulai secara bertahap. Tapi ya sudahlah, begitulah adanya,” ujar Scaloni. “Enzo (Fernández, red.) mengalami kram ringan di akhir pertandingan, tapi dia sudah pulih. “Facundo (Medina, red.) kelelahan di akhir pertandingan, karena kami cukup sering memainkannya di lini serang, sesuatu yang tidak biasa dilakukannya.”

Banyak penggemar berpendapat bahwa Argentina justru adalah tim yang sama sekali tidak boleh mengeluh kepada FIFA, mengingat undian yang ‘menguntungkan’. Pasca pertandingan yang di atas kertas terlihat mudah melawan Cape Verde, Mesir menanti di babak 16 besar: pertandingan itu akan digelar kembali pada Selasa malam.

Namun, Scaloni tidak mau mendengar soal jadwal yang ‘menguntungkan’ dan hanya bisa memberikan pujian kepada tim Cape Verde yang gigih. “Tentu saja, kami pantas meraih kemenangan dan lolos, tapi ini adalah pertandingan yang sangat berat. Ini untuk mereka yang mengatakan bahwa kami mendapat undian yang mudah.”

Scaloni, bagaimanapun, dengan cepat tersinggung dalam konferensi pers tersebut. Ketika jurnalis Néstor Clivati menanyakan apakah sulit menjadi favorit di Piala Dunia, ia langsung membalas dengan tajam. “Tidak, bukan itu... Cukup sudah!”, jawabnya.

“Ada faktor lain yang membuat pertandingan ini sulit, seperti kondisi lapangan. Rasanya aneh, bola tidak bergulir secepat biasanya,” jelasnya kemudian. Saat Clivati hendak menanggapi, Scaloni langsung memotong. “Biarkan aku menyelesaikan pembicaraanku. Oh, apa kamu marah sekarang? Kalau begitu, katakan saja apa yang ingin kamu sampaikan.” Clivati kemudian memutuskan bahwa lebih baik meminta maaf kepada pelatih kepala, yang menerima permintaan maaf tersebut.