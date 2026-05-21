Justin Kluivert memberikan sinyal yang sangat jelas mengenai peluangnya di Piala Dunia

Justin Kluivert tampak sangat emosional pada Selasa setelah pertandingan Bournemouth melawan Manchester City (1-1). Gelandang serang sekaligus penyerang sayap ini masuk sebagai pemain pengganti 15 menit menjelang akhir pertandingan dan tampaknya telah benar-benar pulih dari cedera lututnya. ''Kamu tidak bisa bayangkan betapa bahagianya aku.''

"Air mata kebahagiaan," kata Kluivert saat berbincang dengan Mike Verweij dari De Telegraaf. Ia langsung menambahkan dengan penuh makna, "Pelatih tim nasional bisa mengandalkan saya."

Kluivert sebenarnya sudah akan melakukan comeback pada 9 Mei dengan seragam Bournemouth. "Saya sudah benar-benar siap. Hanya saja, saat pertandingan Fulham melawan Bournemouth, sudah ada dua kartu merah sebelum babak pertama berakhir, masing-masing satu untuk kedua tim. Pelatih berencana memasukkan saya, tetapi karena jalannya pertandingan, dia harus membuat pilihan lain. Itu menyakitkan, tapi saya sangat memahaminya."

Manajer Andoni Iraola, yang akan meninggalkan Bournemouth, akhirnya memasukkan Kluivert ke lapangan lebih dari seminggu kemudian. ''Fakta bahwa dia memasukkan saya sebagai pemain pengganti pertama melawan Manchester City juga menunjukkan betapa dia mendukung saya untuk Piala Dunia. Semua orang di Bournemouth juga begitu, karena mereka tahu saya akan melakukan apa saja untuk bisa ikut serta di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.''

Kluivert sangat yakin bahwa dia bisa memberikan kontribusi bagi timnas Belanda di Piala Dunia, meski kurang ritme dan waktu bermain. ''Saya merasa bugar dan kuat. Tidak, lutut saya sama sekali tidak bermasalah lagi dan pikiran saya juga tenang.''

''Setelah operasi, tentu saja saya sedikit khawatir apakah turnamen ini tidak akan terancam. Untungnya, pemulihan berjalan tepat sesuai jadwal,'' kata pemain yang telah 11 kali membela Oranje ini, yang ingin mengikuti jejak ayahnya, Patrick, yang bersinar di Piala Dunia 1998 dan mencapai semifinal.

''Ini adalah panggung sepak bola tertinggi. Saya tidak sabar menantikannya. Pertandingan Nations League melawan Spanyol membuat saya yakin bahwa saya bisa menjadi pemain penting.'' Pada Maret tahun lalu, Kluivert menjadi salah satu pemain terbaik tim nasional Belanda saat menghadapi Spanyol di perempat final Nations League, sebelum akhirnya tersingkir oleh juara Eropa tersebut melalui adu penalti.