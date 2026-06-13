Justin Kluivert berhasil pulih tepat waktu dari cederanya untuk masuk dalam skuad Timnas Belanda untuk Piala Dunia. Gelandang serang AFC Bournemouth ini kini berharap bisa tampil gemilang bersama Oranje, namun ia sadar bahwa persaingan di lini tengah sangat ketat. Meski demikian, ia melihat ada peluang.

Pelatih nasional Ronald Koeman diperkirakan akan menurunkan Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, dan Tijjani Reijnders di lini tengah saat menghadapi Jepang pada hari Minggu. Hal ini belum pasti, meskipun Koeman telah menyatakan pada minggu ini bahwa ia telah menentukan susunan pemain inti.

Tanda tanya terbesar saat ini tampaknya ada di belakang nama Reijnders, yang terutama berkaitan dengan pesaingnya, Kluivert. Yang terakhir ini sebelumnya membuat kesan yang sangat baik saat mengenakan nomor 10 di Oranje.

"Koeman telah berbicara dengan semua orang mengenai peran mereka, bagaimana dia memandangnya saat ini," kata Kluivert kepada Vandaag Inside. "Untuk pertandingan pertama melawan Jepang, tetapi juga untuk tahap selanjutnya dalam turnamen. Agar kamu sedikit tahu posisi kamu di tim."

"Dia juga telah memberikan kejelasan kepada saya mengenai hal itu," kata Kluivert. "Saya menerima peran saya di tim dan dalam setiap peran saya memberikan seratus persen. Anda hanya perlu membuktikannya. Kepastian (tentang waktu bermain, red.) tidak pernah Anda dapatkan dari seorang pelatih."

"Saya akan terus bekerja keras," lanjut pemain berusia 27 tahun asal Zaandam ini. "Tentu saja saya akan merasa kecewa, tapi kepentingan tim adalah yang utama. Baru setelah itu kepentingan pribadi saya." Kluivert menyadari bahwa dia bisa memberikan kontribusi yang berbeda. "Kami memang punya beberapa pilihan di lini tengah."

"Kami tahu banyak yang membicarakan lini tengah impian: Frenkie, Gravenberch, dan Tijjani. Kami juga punya pilihan lain di sana, seperti saya sendiri. Mungkin itu bisa lebih efektif untuk timnas Belanda. Tapi sekali lagi: kami semua bagus, sulit untuk mengatakan."

Terakhir, Kluivert menjelaskan di mana ia bisa menonjol: "Saya selalu menjadi penyerang, jadi saya memang berorientasi pada gol. Saya pikir saya selalu berpikir ke depan, dan itulah kekuatan saya. Kecepatan, kedalaman yang ingin saya cari, dan juga intensitas saya," kata Kluivert.