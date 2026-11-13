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Justin Kluivert melakoni debut bersama timnas Belanda pada 2018. Delapan tahun kemudian, gelandang itu baru mengoleksi 14 penampilan. "Itu terlalu sedikit," ujar pemain Bournemouth tersebut kepada Voetbal International.

Kluivert pertama kali tampil untuk timnas Belanda saat masih menjadi pemain Ajax. "Pada 2018, saya membayangkan perjalanan saya akan berbeda. Namun, saya masih di sini. Setiap orang menempuh jalannya sendiri. Ada yang jalannya lebih mudah daripada yang lain," katanya mengenang beberapa tahun terakhir.

"Saya tidak menempuh jalan yang ideal," ujar Kluivert, yang mengkritik dirinya sendiri. "Namun, ada sisi indahnya juga: Anda tidak harus menempuh jalan yang ideal untuk mencapai sesuatu."

Kluivert masih menunggu gol pertamanya untuk timnas Belanda. Gelandang serang itu pun sangat menyadari bahwa sudah waktunya ia mencetak gol dalam laga internasional.

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"Saya ingat satu pertandingan internasional ketika kami mendapat penalti dan tentu saja saya juga ingin mengambilnya. Namun, kami punya daftar eksekutor dan Memphis adalah pilihan pertama jika dia bermain. Jadi, wajar jika dia mengambilnya sendiri," jelas Kluivert mengenai mengapa ia belum mencetak gol untuk timnas Belanda.

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Kluivert, yang bermain di Liga Primer, sudah beberapa kali nyaris mencetak gol. "Misalnya, dalam laga kandang melawan Malta di Groningen. Saya menembak melambung setelah menerima umpan silang yang bagus. Saat itu saya berpikir: Ada apa ini? Jadi, ya, saya ingin sekali mencetak gol."

Kluivert absen pada periode laga internasional sebelumnya karena cedera. Penampilan terakhirnya bersama timnas Belanda terjadi pada 30 Juni, ketika Maroko menang lewat adu penalti di babak 32 besar.

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Gelandang sekaligus penyerang itu adalah salah satu pemain yang gagal mengeksekusi penalti. Kegagalan tersebut turut menyebabkan Belanda tersingkir dan Ronald Koeman mundur sebagai pelatih timnas.

Kluivert kini harus membuktikan diri di hadapan Xavi. Namun, belum jelas apakah mantan pemain Ajax itu bisa segera merebut tempat di susunan pemain inti timnas Belanda.

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Xavi tampaknya akan menurunkan Frenkie de Jong, Joey Veerman, dan Tijjani Reijnders di lini tengah saat menghadapi Yunani pada Jumat. Jika demikian, Kluivert akan memulai laga dari bangku cadangan.

Kluivert tampaknya juga tidak berpeluang bermain di lini depan. Crysencio Summerville, Donyell Malen, dan Cody Gakpo kemungkinan besar akan menjadi starter.