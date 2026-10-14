NEC bersiap menghadapi Levski Sofia di Liga Europa. Pada Rabu, sehari sebelum pertemuan dengan juara Liga Bulgaria itu, laga kandang pertama NEC di putaran utama kompetisi Eropa dalam 18 tahun justru relatif jarang dibahas dalam konferensi pers. De Gelderlander menulis bahwa pembicaraan lebih banyak berkisar pada Dusan Tadic, sampai-sampai juru bicara pers NEC merasa perlu turun tangan.

Tadic memicu banyak perbincangan pekan lalu lewat wawancaranya dengan NU.nl. Dalam wawancara yang terbit sehari sebelum laga tandang melawan Ajax itu, pemain Serbia berusia 37 tahun tersebut mengkritik kualitas di NEC serta menyebut Ajax sebagai 'klub impian' dan 'istrinya'.

Tadic, yang mendapat sambutan meriah saat kembali tampil di Johan Cruyff Arena, membuat sejumlah suporter NEC geram dengan ucapannya. Pada Rabu, Tadic pun menjadi topik favorit para wartawan, menurut De Gelderlander.

"Juru bicara pers NEC merasa perlu turun tangan pada Rabu siang saat konferensi pers pelatih Dick Schreuder dan kapten Tjaronn Chery. 'Mari kembali membahas pertandingan,' katanya. Saat itu, pembicaraan sudah berkisar pada Dusan Tadic selama beberapa menit."

Pertandingan berikutnya NEC Europa League 15.00 LES

"Para wartawan yang hadir terutama ingin tahu bagaimana klub menyikapi wawancara sang penyerang yang ramai dibicarakan itu. Ia menuai banyak kritik setelah berbicara dengan cara yang kurang menyanjung NEC dan rekan-rekan setimnya," tulis De Gelderlander.

"Saya tidak mengerti itu," kata Schreuder menanggapi hal tersebut."Mari pastikan kami mengawali pertandingan dengan baik dan suasananya berubah, jika memang demikian keadaannya."

"Saya pikir para suporter harus bangga dengan apa yang terjadi di klub ini. Saya tidak hanya berbicara tentang para pemain, tetapi juga jajaran direksi, Marcel Boekhoorn, dan semua orang yang bekerja di sini. Jadi, mengapa harus mencemooh seorang pemain?"

Tjaronn Chery juga tidak memahami rencana sejumlah suporter NEC itu. "Saya tidak mengerti keributan ini. Dusan tidak berbeda dari saya. Ia datang ke NEC untuk meningkatkan kualitas tim."

"Kalau melihat klub-klub tempat ia pernah bermain, Ajax dan Fenerbahce, wajar jika ia ingin segala sesuatunya menjadi lebih baik. Saya mengerti maksudnya. Semua orang melihat kualitas permainan yang kami capai musim lalu. Musim ini kualitasnya menurun, tetapi kami ingin kembali ke level itu."

"Ini sepakbola profesional," lanjut Chery tak lama kemudian. "Kita boleh mengharapkan satu sama lain untuk memberikan kemampuan terbaik. Jika seseorang menyampaikan hal-hal tertentu, itu tidak harus dipandang negatif. NEC mendatangkan pemain seperti Dusan untuk naik ke level yang lebih tinggi."

"Jadi, kalau ia mengatakan ingin melihat segala sesuatunya lebih baik, itu wajar, bukan? Mungkin saya melihatnya berbeda dari kalian, tetapi sekali lagi: saya sama sekali tidak mengerti keributan ini," tutup Chery.

Terakhir, Schreuder menegaskan bahwa NEC sangat membutuhkan dukungan suporter. "Mencemooh Tadic tidak akan membantu kami, tetapi saya tidak akan mengatur apa yang harus dilakukan seseorang."



