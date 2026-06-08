Jurriën Timber tidak akan tampil di Piala Dunia: inilah penggantinya

Timnas Belanda harus tampil tanpa Jurriën Timber di Piala Dunia. Bek Arsenal tersebut akhirnya mundur dari skuad untuk putaran final karena masalah cedera.

Timber telah lama mengalami cedera. Meskipun sebelumnya ada harapan ia bisa ikut serta, ternyata ia tidak cukup fit untuk masuk dalam skuad final Piala Dunia Oranje. Timber baru-baru ini bermain selama satu jam dalam final Liga Champions yang berakhir dengan kekalahan melawan Paris Saint-Germain (1-1, adu penalti).

Hal ini menjadi pukulan bagi pelatih timnas Ronald Koeman menjelang turnamen. Timber dianggap sebagai salah satu opsi pertahanan dalam skuad timnas Belanda.

Koeman telah menunjuk penggantinya. Lutsharel Geertruida bergabung dengan skuad Piala Dunia.

Bek Sunderland ini sudah masuk dalam daftar cadangan Oranje. Hal ini memungkinkan dia langsung dipanggil setelah jelas bahwa Timber tidak bisa diturunkan.