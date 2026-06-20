Jurriën Timber tiba-tiba mengunggah cuitan yang penuh makna tentang pemain Timnas Belanda saat pertandingan berlangsung

Jurriën Timber menikmati penampilan Brian Brobbey saat melawan Swedia pada Sabtu malam. Bek Arsenal yang harus absen di Piala Dunia akibat cedera pangkal paha ini, melalui media sosial, menunjukkan kekagumannya terhadap sang penyerang selama pertandingan Piala Dunia timnas Belanda.

Belanda memulai pertandingan Piala Dunia melawan Swedia dengan sangat baik. Tim asuhan pelatih kepala Ronald Koeman sudah unggul 2-0 dalam waktu kurang dari dua puluh menit berkat dua gol dari Brobbey.

Gol pembuka tercipta pada menit kelima. Cody Gakpo menjadi pemberi umpan setelah serangan apik dari sayap kiri, yang kemudian diselesaikan Brobbey dengan tendangan dari jarak dekat dan membawa Oranje unggul.

Lebih dari sepuluh menit kemudian, penyerang tersebut kembali mencetak gol. Denzel Dumfries mengirim umpan silang tajam kepada Brobbey, yang diselesaikan dengan meyakinkan oleh sang penyerang untuk gol keduanya malam itu.

Swedia sempat mendapat peluang besar untuk membalas melalui Viktor Gyökeres, namun kiper Bart Verbruggen menyelamatkan timnya dengan penyelamatan penting. Belanda kemudian tetap mendominasi pertandingan dan terus menekan tim Skandinavia tersebut.

Penampilan Brobbey juga tidak luput dari perhatian Timber. Bek tersebut menyaksikan pertandingan di televisi dan pun secara terbuka memberikan komentarnya selama pertandingan berlangsung.

Di X, Timber mengunggah komentar yang penuh makna terkait penampilan rekan setimnya. “Brian sudah tibaaaaa,” tulis bek Arsenal tersebut.







