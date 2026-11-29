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Jurrien Timber menyelamatkan Arsenal dari kekalahan dalam laga papan atas Liga Primer melawan Manchester City pada Minggu. Bek asal Belanda itu mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-83 dalam duel seru di Emirates Stadium yang berakhir 2-2. Berkat gol telat Timber, Arsenal yang memuncaki klasemen menjaga keunggulan enam poin atas tim asuhan Enzo Maresca (29 berbanding 23).

Timber tampil sebagai starter untuk Arsenal. Di lini belakang, Mikel Arteta memilih Ezri Konsa ketimbang William Saliba. David Raya pulih tepat waktu dari cedera bahu, sementara Declan Rice yang cedera digantikan Mikel Merino. Di kubu Manchester City, Rayan Cherki tidak masuk skuad pertandingan dan Josko Gvardiol mendapat tempat utama ketimbang Nico O’Reilly.

Arsenal sempat tampak unggul sebelum laga berjalan sepuluh menit ketika Kai Havertz menyambar umpan Christos Tzolis dari jarak dekat. Namun, gol itu dianulir karena offside dan pertandingan segera berlangsung panas. Riccardo Calafiori, Merino, bahkan Arteta lebih awal mendapat kartu kuning dari wasit John Brooks.

Timber nyaris membuka skor setelah seperempat jam, tetapi tembakannya di tiang dekat dihentikan Gianluigi Donnarumma. Pemain Belanda itu kembali menjadi sorotan tak lama kemudian ketika Jérémy Doku mengklaim sang bek menarik rambutnya. VAR meninjau insiden tersebut, tetapi tidak ada sanksi yang dijatuhkan.

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Setelah laga berjalan sedikit lebih dari setengah jam, Timber lolos dari kesalahan yang bisa berakibat fatal. Seusai pemain Belanda itu kehilangan bola, Gabriel berhasil membelokkan tembakan Enzo Fernández ke atas gawang. Manchester City akhirnya mencetak gol pada menit ke-34. Gvardiol menerobos ke kotak penalti dan mengumpan kepada Erling Haaland, yang dengan satu sentuhan menempatkan bola secara tenang ke sudut gawang: 0-1.

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Arsenal tidak butuh waktu lama untuk membalas. Setelah lebih dulu menyia-nyiakan peluang bagus, Havertz akhirnya mencetak gol pada menit ke-40. Merino menyundul umpan silang Tzolis kembali ke depan gawang, lalu Havertz menanduk bola ke gawang yang kosong: 1-1.

Arteta memasukkan Piero Hincapié untuk menggantikan Calafiori yang sudah mengantongi kartu kuning saat turun minum, tetapi timnya kembali tertinggal tak lama setelah babak kedua dimulai. Ayyoub Bouaddi mengirim umpan terobosan apik kepada Fernández, yang kemudian menuntaskan serangan itu: 1-2. Beberapa menit berselang, Timber mengerahkan segenap tenaga untuk mencegah Gvardiol mencetak gol ketiga Manchester City.

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Setelah satu jam pertandingan, Arteta melakukan tiga pergantian sekaligus dengan memasukkan Gyökeres, Myles Lewis-Skelly, dan Eberechi Eze. Gyökeres hampir langsung menyamakan kedudukan, tetapi sundulannya membentur tiang. Timber mendapat peluang emas dari bola pantul untuk membuat skor menjadi 2-2, tetapi tembakannya melambung jauh di atas gawang.

Setelah Havertz dan Gyökeres juga menyia-nyiakan peluang bagus, justru Timber yang membuat Emirates Stadium bergemuruh pada menit ke-83. Bola dari sepak pojok diarahkan ke tiang jauh, tetapi Donnarumma gagal menjangkaunya saat berusaha memotong bola setelah mendapat sedikit dorongan dari Gabriel. Timber datang di tiang jauh dan mengarahkan bola ke gawang dengan pinggulnya: 2-2.

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Donnarumma terjatuh dan tampak sangat kesakitan, bahkan sempat mendapat perawatan, tetapi VAR menilai dorongan Gabriel bukan pelanggaran. VAR kemudian memeriksa apakah bola mengenai tangan Timber saat ia mencetak gol, tetapi pemeriksaan itu juga tidak menemukan alasan untuk menganulirnya. Skor akhir tetap 2-2, sehingga Arsenal mempertahankan keunggulan enam poin atas Manchester City berkat pemain Belanda tersebut.