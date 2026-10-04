Belgia menghadapi tugas berat pada Senin malam, ketika Prancis menjadi lawan di Stade de France dalam ajang Nations League. Pelatih timnas Mark van Bommel tak mau membocorkan susunan pemainnya, tetapi Het Nieuwsblad tampaknya tetap berhasil mengorek beberapa jawaban darinya.

Belgia harus benar-benar bersiap, karena selain menghadapi Prancis, mereka juga harus kehilangan dua pemain krusial. Gelandang Kevin De Bruyne dan Youri Tielemans, yang bersama-sama telah mengoleksi 220 caps internasional, absen karena skorsing.

De Bruyne dan Tielemans mengambil peran penting saat pertemuan pertama antara kedua negara di Brussel pada Senin lalu (0-1). Kini, pemain lain harus menunjukkan kepemimpinan mereka. "Saya mengharapkan itu dari semua pemain lain," ujar pelatih asal Belanda tersebut.

"Saya tidak bisa membuat individu menjadi lebih baik, tetapi saya bisa membuat tim lebih baik. Youri dan Kevin tentu sangat penting, jadi sangat disayangkan mereka terkena skorsing. Namun jika saya mempersiapkan tim dengan baik, semua orang harus bisa membantu tim," kata Van Bommel dengan yakin.

Jurnalis Jarno Bertho kemudian bertanya apakah Van Bommel mengharapkan peran kepemimpinan itu dari Romelu Lukaku. Penyerang tersubur sepanjang masa Belgia itu sedang jadi sorotan karena minimnya menit bermain yang ia dapatkan. "Ya, tetapi saya tidak hanya mengharapkan itu dari pemain seperti Youri, Kevin, dan Romelu."

"Itu berarti mereka harus memikul seluruh tanggung jawab sendiri. Seluruh tim harus melakukannya. Pemain-pemain lain harus bangkit dan itu juga sedang terjadi. Para pemain tampil sangat baik. Itu menyenangkan untuk dilihat sebagai pelatih."

Van Bommel kemudian ditanya siapa yang akan menjadi kapten pada Senin. "Kalau saya bilang, nanti kalian jadi tahu siapa yang akan bermain, kan? Itu akan menjadi seseorang yang ada di starting XI," kata sang pelatih sambil tertawa, yang tak mau mengonfirmasi bahwa sang kapten pernah mengenakan ban kapten sebelumnya. "Sudah ada begitu banyak pertandingan yang dimainkan..."

Bertho langsung menanggapi dengan fakta bahwa hanya ada tiga pemain dalam skuad Belgia saat ini yang pernah menjadi kapten negara mereka: Timothy Castagne, Hans Vanaken, dan tentu saja Lukaku. Apakah itu akan menjadi salah satu dari ketiganya? "Itu sangat mungkin," kata Van Bommel sambil tertawa.

Pelatih timnas itu lalu ditanya apa yang ia harapkan dari Lukaku pada Senin. "Berarti kamu berasumsi dia bermain...", ujarnya sambil menyeringai. "Romelu adalah pemain yang mengikat dua atau tiga pemain lawan, dia cukup tajam di depan gawang dan punya sprint yang bagus. Jika dia bermain, saya mengharapkan itu lagi."

Terakhir, Van Bommel juga 'dihadapkan' dengan lini tengah. "Seberapa masuk akal jika lini tengah diisi oleh Roméo Lavia, Nicolas Raskin, dan Hans Vanaken? Karena pada dasarnya hanya mereka bertiga gelandang yang tersisa..." Van Bommel sambil tertawa: "Sepertinya kamu pelatihnya."

"Kemungkinan itu ada, tanpa saya terpaku pada itu. Kamu juga tidak bisa berharap saya akan menyebutkan susunan pemainnya. Para pemain sudah tahu, itu yang paling penting," tutup Van Bommel dengan kedipan mata yang kemungkinan sangat berarti. Wawancara di Het Laatste Nieuws bisa disaksikan di sini.



