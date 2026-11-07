Bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, menuai kritik tajam akibat penurunan performa dan statistiknya bersama Los Blancos sepanjang musim ini.

Jurnalis ternama Jesus Gallego dalam artikelnya di surat kabar Spanyol "AS" berpendapat bahwa keberadaan Vinicius dalam skuad inti merugikan kepentingan Real Madrid.

Berikut isi lengkap artikel Gallego:

"Jose Mourinho mengatakan bahwa ia tidak akan pernah sengaja merugikan tim demi kepentingan seorang pemain tertentu, dan kita harus mempercayainya. Namun, keputusannya memainkan Vinicius di Athena dan mengubah cara bermain yang telah mapan di tim pada dua laga melawan Barcelona dan Santander, nyaris menyebabkan keruntuhan kolektif. Sebab gagasan bermain dengan tiga pemain di lini depan, yang telah dicoba ratusan kali dengan kelompok ini, kembali mengganggu keseimbangan tim, hingga membuat AEK Athena yang sederhana tampak seolah salah satu tim elite. Dan jika kau akhirnya telah menemukan rencana yang kau cari selama tiga bulan, mengapa kembali lagi melakukan uji coba? Hanya ada satu jawaban: demi memainkan Vinicius tanpa mengorbankan Diomande."

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"Namun, sebesar apa pun keinginan pelatih untuk memulihkan level terbaik pemain Brasil itu, saat ini ia tidak layak kecuali duduk di bangku cadangan. Sebab masalahnya tidak lagi sebatas kehilangan efektivitas ofensif, bahkan ia kini menunjukkan ketiadaan kepercayaan diri sama sekali, di samping kondisi jenuh dan dingin terhadap permainan, seolah segala yang terjadi tak lagi terlalu penting baginya. Sudah saatnya Vinicius duduk di bangku cadangan, dan membuktikan melalui sesi latihan, dan yang terpenting melalui menit-menit yang akan ia dapatkan saat tampil, bahwa ia ingin merebut kembali tempatnya di skuad inti."

"Dan itu tidak akan mungkin terwujud hanya dengan melakukan akselerasi cepat, sedikit gocekan, dan mencetak satu gol, melainkan ia harus turun membantu pertahanan, menolong rekan-rekannya, dan berjuang di dalam lapangan dengan cara yang ditampilkan pemain yang telah merebut tempatnya, Diomande. Dan jika ia berhasil melakukannya, maka kita akan melihat bagaimana Mourinho menangani pilihan-pilihannya dalam susunan pemain. Adapun jika ia tidak melakukannya, maka ia harus menunggu hingga Juni, bersiap untuk transfer besar ke klub yang memungkinkannya menjadi bintang dan memperoleh keistimewaan yang tak lagi ia nikmati di sini."