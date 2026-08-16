Jurnalis Spanyol Ungkap Kejutan soal Negosiasi Rodri dengan Real Madrid

Kepindahan Rodri, bintang Manchester City, ke Real Madrid kini telah menjadi masa lalu. Kesepakatan itu gagal terwujud, dan dalam beberapa jam atau hari ke depan, pemain internasional Spanyol tersebut akan menjadi bagian dari skuad Barcelona.

Jurnalis Spanyol Nacho Peña menilai bahwa transaksi ini tidak akan pernah gagal seandainya klub Kerajaan benar-benar berhasrat merekrut pemain Manchester City itu.

Menurut Nacho, Real Madrid menginginkan sang pemain, tetapi ini bukanlah kesepakatan yang menjadi prioritas, dan karena itulah klub Kerajaan pada akhirnya tidak menuntaskan transaksi tersebut serta tidak berupaya meyakinkan Rodri.

Jaringan Defensa Central memuat pernyataan Nacho, yang mengatakan, "Setelah mendengarkan berbagai argumen dan hal-hal yang dibocorkan dari pihak Madrid maupun lingkaran Rodri, saya sampai pada kesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak menjalani pertarungan ini sampai akhir."

Nacho Peña meyakini bahwa baik Real Madrid maupun Rodri tidak memiliki keyakinan penuh mengenai keinginan mereka untuk menyatukan kedua jalan tersebut.

Ia menambahkan, "Real Madrid tidak siap untuk merekrut Rodri sampai akhir, dan Rodri pun tidak siap untuk pergi ke Real Madrid sampai akhir, sekeras apa pun mereka berupaya mempromosikan gagasan bahwa ia terus berkata iya, Madrid, Madrid, dan bahwa ia tidak menginginkan siapa pun selain Madrid."

Ia menegaskan, "Jika Real Madrid masuk dalam mode pembunuh, mereka tidak akan membiarkan pemain itu direbut, dan akan segera memboyongnya. Namun, klub Kerajaan tidak memperlakukan kesepakatan Rodri sebagai prioritas utama, meskipun mereka telah mendapatkan persetujuan dari sang pemain."

Ia mengakhiri, "Memang benar bahwa Madrid telah mengambil sejumlah langkah, telah berbicara dengan pemain, telah mendapatkan persetujuan pemain, dan keduanya mencapai kesepakatan dengan kontrak berdurasi 4 tahun serta gaji tahunan sebesar 15 juta euro. Konon inilah persis jumlah yang sama yang ditawarkan oleh Barcelona, tetapi semuanya mulai melambat karena Real Madrid sedang mengerjakan banyak kesepakatan pada saat yang bersamaan. Mereka mulai menggarap kesepakatan Diomande, telah merekrut Asencio, dan tampaknya urusan ini mulai memakan waktu sedikit lebih lama, dan mungkin itulah hal yang membuat Rodri terganggu."