Jurnalis Spanyol ternama David Medina memperkirakan salah satu pemain Timnas Spanyol akan mengalami ketidakadilan dalam persaingan meraih Ballon d'Or pada tahun ini.

Medina berpendapat, dalam artikelnya di surat kabar Spanyol "Marca", bahwa Fabian Ruiz, bintang Paris Saint-Germain, layak menjadi pesaing kuat dalam perebutan Ballon d'Or, tetapi ia kurang mempromosikan dirinya sendiri.

Artikel Medina yang berjudul "Fabian Layak Memenangkan Ballon d'Or" secara lengkap adalah sebagai berikut:

"Kehebohan seputar Ballon d'Or yang biasa terjadi memang sudah dimulai, dan para kandidat mulai memesan posisi mereka. Seperti yang Anda ketahui, Mbappe, Lamine, dan bintang-bintang papan atas lainnya melontarkan pesan-pesan mereka, atau menggerakkan para pendukung mereka, dengan tujuan meraih penghargaan yang menghormati bakat individu dalam olahraga tim par excellence. Mungkin di sinilah letak kesalahan pertama, sementara kesalahan kedua terletak pada tidak dinilainya kelayakan yang sebenarnya untuk memenangkannya".

"Pada masa lalu, gelar juara Piala Dunia, seperti yang dialami Cannavaro, sudah cukup untuk memenangkan Ballon d'Or. Dan jika Anda menambahkan Liga Champions Eropa ke dalamnya, sebuah pencapaian yang hanya bisa diraih segelintir pemain saja pada tahun yang sama, maka peluang Anda akan berada di dimensi lain. Nah, pada tahun 2026 ada seorang pemain yang menggabungkan dua gelar terbesar dalam setahun, tetapi meskipun demikian namanya tidak muncul dalam daftar kandidat mana pun".

Fabian: tanpa pesaing

"Yang dibicarakan di sini adalah Fabian Ruiz. Pemain Sevilla itu menjadi bagian menonjol dari orkestra menawan milik Paris Saint-Germain, yang kembali memenangkan trofi Liga Champions Eropa. Dan di Piala Dunia, seperti yang Anda ketahui, ia menembus susunan pemain inti setelah menyingkirkan bintang seperti Pedri dari susunan pemain, hingga akhirnya ia pun menjadi pemain penentu dalam merebut gelar kedua".

"Dan dengan sedikit pemasaran serta promosi diri, nama Fabian seharusnya berada di antara para kandidat dengan peluang terbesar. Setelah itu, ketika sudah dipastikan bahwa ia tidak akan memperoleh Ballon d'Or, kita akan mengingat ketidakadilan ini, persis seperti kita mengingat bahwa Xavi dan Iniesta sama-sama tidak dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or pada tahun 2010".



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