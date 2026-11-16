Jurnalis Spanyol: Olise Ulur Waktu dengan Bayern, Real Madrid Kantongi Laporan soal Perilaku Misteriusnya

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José Félix Díaz, jurnalis kenamaan surat kabar Spanyol AS, mengungkap sikap Real Madrid terkait peluang merekrut Michael Olise, bintang Bayern Munich, pada bursa transfer musim panas mendatang, di tengah meningkatnya minat sejumlah klub besar Eropa terhadap sang pemain.

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Díaz mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip media Spanyol Defensa Central: "Real Madrid tertarik merekrut Olise pada musim panas lalu, dan saya membayangkan klub memiliki laporan-laporan yang membahas perilaku sang pemain yang terkadang tidak bisa dipahami, karena ia sosok yang istimewa dan berbeda."

Michael Olise saat ini merupakan salah satu pemain paling menonjol, dan ia juga sangat dihargai di klubnya, yang berupaya memperpanjang kontraknya. Namun, sang pemain hingga kini belum memberikan jawaban tegas atas tawaran yang diajukan kepadanya, sementara petinggi Bayern Munich menyadari bahwa Real Madrid dan sejumlah klub besar lainnya tengah menantikan keputusannya sebagai langkah awal untuk mencoba merekrutnya.

Meski demikian, José Félix Díaz menjelaskan bahwa situasinya belum sampai pada tahap pengambilan keputusan akhir terkait masa depan sang pemain. Ia menyebut sejumlah tindakan dan karakter pribadi Olise menarik perhatian klub-klub yang ingin merekrutnya.

Díaz menambahkan: "Apa yang terjadi dengan perpanjangan kontraknya bersama Bayern Munich? Meski klub telah menawarinya kontrak terbaik dalam sejarah klub untuk seorang pemain, ia terus mengulur waktu untuk memberikan jawaban. Namun, tindakan Olise yang tidak lazim menarik perhatian sejumlah klub yang berminat merekrutnya."

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Ia melanjutkan: "Sang pemain memiliki kepribadian yang khas, tetapi ada beberapa tindakan dan isyarat yang ia lakukan yang tidak sepenuhnya bisa dipahami. Ketika Anda masuk ke negosiasi semacam ini, penilaian melampaui aspek sepak bola, demi menghindari kejutan apa pun terkait kehidupan bersama di dalam tim."

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Ia menambahkan: "Ketika seorang pemain terlalu sering mengubah suasana dan lingkungan tempat ia berada, hal itu terlihat aneh."

Laporan soal perilaku sang pemain

Jurnalis Spanyol itu menyebut Real Madrid kemungkinan besar memiliki laporan terperinci mengenai kepribadian dan perilaku Olise, terlebih karena El Real sempat menunjukkan minat untuk merekrutnya pada musim panas lalu. Selain itu, para agen pemain yang terlibat dalam transfer semacam ini juga selalu mengumpulkan informasi terkait berbagai aspek para pemain.

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Díaz melanjutkan: "Saya berasumsi Real Madrid memiliki laporan-laporan tersebut, karena mereka tertarik pada Olise musim panas lalu, dan para agen pemain yang bekerja dalam transfer semacam ini juga memilikinya. Ia adalah pemain yang mencuri perhatian, dan sudah pasti klub telah meliriknya serta memantau perkembangan seputar dirinya."

Ia menambahkan: "Ia adalah pemain yang istimewa dan berbeda. Laporan teknis menunjukkan bahwa ia cocok bermain di sayap kanan, meski saya tidak melihat masalah jika ia diplot sebagai gelandang serang, terutama dengan kemampuannya melepaskan umpan terobosan."

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Kemampuan tekniknya tak diperdebatkan

Di sisi lain, José Félix Díaz menegaskan bahwa kualitas teknik Michael Olise sudah tidak diragukan lagi, setelah ia membuktikan kemampuannya membuat perbedaan bersama Bayern Munich dan timnas Prancis, ditambah catatan impresifnya dalam mencetak gol dan memberikan assist.

Jurnalis Spanyol itu menambahkan: "Michael Olise adalah pemain yang nilainya diakui semua orang. Ia layak masuk jajaran tiga atau lima pemain terbaik di dunia, jika memang peringkat semacam itu bisa dibuat."

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Ia menutup: "Musim lalu, dalam laga fase gugur melawan Real Madrid, ia membuat lompatan besar dalam performanya di Stadion Santiago Bernabeu. Ia juga mengawali Piala Dunia dengan baik, dan menjadi pusat dari banyak cerita selama musim panas."