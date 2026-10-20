Jurnalis Spanyol Membongkar: Real Madrid Paling Diuntungkan Sepanjang Sejarah dari Wasit!

David Sanchez, jurnalis radio Spanyol "Radio Marca", melancarkan serangan tajam terhadap keputusan-keputusan wasit dalam laga Real Madrid kontra Sevilla, dengan menilai bahwa tidak diusirnya pemain Turki Arda Guler berpengaruh langsung terhadap jalannya pertandingan, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 4-1 di Stadion Santiago Bernabeu, dalam ajang Liga Spanyol.

Sanchez mengatakan, dalam artikel rutinnya "Picotazos" pada program "La Tribu", bahwa Sevilla mengalami ketidakadilan wasit yang besar, seraya menolak untuk menyederhanakan kontroversi ini menjadi sekadar masalah produksi televisi atau penayangan rekaman, serta menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan kesalahan wasit fatal yang merugikan klub asal Andalusia itu.

Jurnalis Spanyol itu menambahkan: "Sekeras apa pun mereka berusaha menutupi apa yang terjadi pada hari Sabtu di hadapan Sevilla sebagai kesalahan produksi televisi, itu adalah pencurian terang-terangan dan sikap meremehkan dari Real Madrid terhadap tim Luis Garcia Plaza," dalam kritik tajam terhadap keputusan-keputusan yang terjadi dalam laga tersebut.

Arda Guler di pusat krisis

Sanchez memusatkan kritiknya pada tidak dikeluarkannya kartu merah untuk Arda Guler, dengan menilai bahwa keputusan itu menjadi titik balik dalam pertandingan, dan ia berkata: "Setelah Guler tidak diusir, semuanya berubah dan tidak ada lagi yang penting."

Ia membela hak Sevilla dan para pendukungnya untuk memprotes keputusan-keputusan wasit, dengan menegaskan bahwa tim itu mengalami kerugian besar selama laga berlangsung, dan bahwa kontroversi ini tidak bisa diabaikan atau dibenarkan hanya dengan membicarakan masalah penyiaran televisi.

Teori konspirasi terhadap Real Madrid

Sebaliknya, jurnalis "Radio Marca" itu melayangkan kritik terhadap meningkatnya kontroversi seputar wasit dan teknologi asisten wasit video "VAR", serta teori-teori konspirasi yang digaungkan oleh sebagian pihak yang dekat dengan Real Madrid, dengan menilai bahwa berlanjutnya tuduhan-tuduhan ini di awal musim memperburuk ketegangan yang menyelimuti kompetisi.

Sanchez mengatakan bahwa kesalahan wasit tidak serta-merta berarti adanya penargetan yang disengaja terhadap satu tim tertentu, seraya menambahkan: "Ini bukan soal konspirasi terhadap Real Madrid. Para wasit melakukan kesalahan, kadang menguntungkanmu dan kadang merugikanmu."

Ia menunjukkan bahwa Barcelona juga mendapat keuntungan dari sebagian keputusan yang kontroversial, tetapi ia mengkritik perbedaan penafsiran para pendukung Real Madrid terhadap kasus-kasus semacam itu, dengan menjelaskan bahwa mereka bisa saja menganggap keputusan-keputusan yang menguntungkan Barcelona sebagai bukti berlanjutnya dampak kasus Negreira.

Tuduhan saling silang antara dua kutub Spanyol

Sanchez melangkah lebih jauh, dengan menilai bahwa Real Madrid dan Barcelona adalah dua klub yang paling diuntungkan oleh keputusan-keputusan wasit, serta mengklaim bahwa Los Blancos secara historis mendapat bagian terbesar dari bantuan semacam itu, pernyataan yang mencerminkan sikap pribadinya terhadap kontroversi yang berkecamuk seputar perwasitan Spanyol.

Jurnalis Spanyol itu mengakhiri perbincangannya dengan menegaskan bahwa peristiwa dalam laga Sevilla, menurut pandangannya, melemahkan klaim adanya konspirasi perwasitan terhadap Real Madrid, seraya memperkirakan kontroversi akan kembali muncul begitu Los Blancos meraih hasil negatif pertama, di tengah berlanjutnya ketegangan antara kedua klub dan para wasit.