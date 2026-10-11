Jurnalis Spanyol: Inilah wajah asli Mourinho, menghindari pertanyaan memalukan di balik kaburnya dari konferensi pers

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, menolak tampil di hadapan media usai kemenangan atas Villarreal dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu, sebagai bentuk protes terhadap kartu merah yang diterima pemain asal Brasil, Vinicius Junior.

Menurut radio Spanyol "Cadena SER", Mourinho tidak menghadiri konferensi pers usai pertandingan, dan tidak ada satu pun dari asistennya maupun pemain tim yang akan muncul di mixed zone, sebuah keputusan yang diumumkan oleh para petugas La Liga yang berada di Stadion Santiago Bernabeu.

Kemarahan Los Blancos ini bermula dari kartu merah yang diterima Vinicius Junior, meski Real Madrid berhasil meraih tiga poin berkat satu-satunya gol yang dicetak oleh Diomande.

Pelatih asal Portugal itu menunjukkan kemarahan yang jelas setelah kartu merah dikeluarkan untuk pemain Brasil tersebut, dan memutuskan untuk tidak menghadiri konferensi pers.

Real Madrid akan terpaksa membayar denda karena ketidakhadiran Jose Mourinho di konferensi pers usai laga.

Mourinho: Seperti yang Selalu Kita Kenal

Jurnalis Antonio Romero menilai bahwa Mourinho menunjukkan kepribadian aslinya melalui keputusan ini, dengan mengatakan: "Kalian mengatakan bahwa Mourinho datang dengan lebih tenang, tetapi ia menunjukkan wajah aslinya sejak kali pertama. Saya merasa ada dua hal di balik keputusan Mourinho; pertama, ia sudah mulai memainkan laga El Clasico, dan kedua, ia menghindari menjawab pertanyaan yang memalukan tentang penampilan sederhana yang ditampilkan tim, yang cenderung memburuk."

Di sisi lain, analis Julio Pulido berpendapat bahwa Mourinho tidak berubah dari dirinya di masa lalu, dengan mengatakan: "Ia bermain di luar lapangan lebih banyak daripada di dalam lapangan. Strateginya jelas, yaitu menutupi kekurangan tim dalam sepak bola dengan memicu ketegangan dan eskalasi. Jika ia mengira cara ini akan membuatnya mendekati gaya bermain Barcelona, ia salah, karena itu adalah strategi yang tidak tepat. Ia telah mulai bekerja secara internal untuk meyakinkan para pemain tentang pentingnya memanaskan suasana, dan mengadopsi narasi klub yang menyatakan bahwa para wasit merugikan Real Madrid."

Jordi Marti menegaskan bahwa para pendukung Real Madrid telah mengadopsi narasi yang menyatakan bahwa La Liga menderita korupsi, seraya menambahkan: "Saya kira kita tidak akan melihat lagi versi terburuk dari Mourinho, tetapi ia kembali untuk tinggal. Ia mencemari semua orang dengan racunnya."



