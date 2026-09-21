Dunia sepakbola Spanyol menyaksikan reaksi kemarahan dan kritik tajam usai derbi ibu kota antara Atletico Madrid dan Real Madrid, di mana para analis olahraga menilai pertandingan tersebut sebagai skandal wasit terbesar di Liga Spanyol, di tengah tudingan terhadap pelatih Portugal Jose Mourinho yang dianggap lari dari krisis teknis timnya dengan menyerang komite wasit.

Javier Tinto, Fernando Polo, Nacho Labarga, Antonio Sanz, Jorge Llaneo, dan Pepe Vazquez tampil pada hari Senin dalam program "La Tribu" di "Radio Marca" untuk menganalisis kemenangan Atletico Madrid dalam derbi, kontroversi wasit, dan pernyataan Mourinho terhadap komite wasit.

Jurnalis Javier Tinto berkata: "Ini adalah skandal wasit terbesar yang pernah saya saksikan dalam sebuah pertandingan di Liga Spanyol. Kapan Anda pernah melihat dua kartu merah tidak diberikan pada menit ke-40? Pertandingan berubah pada momen itu. Pada menit ke-40, seharusnya Atletico menyelesaikan pertandingan dengan sembilan pemain. Real Madrid yang menghadapi tim dengan 9 pemain pasti berakhir dengan kemenangan besar bagi Los Merengues. Ini sebuah skandal, dan perampokan di bawah ancaman senjata."

Di sisi lain, Fernando Polo berkata: "Penunjukan seorang wasit, yang dilakukan dengan itikad baik dan bukan pertama kalinya terjadi, tidak bisa membuka penyelidikan menyeluruh terhadap perwasitan setelah 7 pekan dan sebelum jeda internasional, hanya karena Real Madrid kalah dalam sebuah pertandingan. Inilah yang diincar Mourinho. Di mana posisi kita sekarang? Apakah kita membahas cara bermain Real Madrid atau membahas keberadaan konspirasi wasit?"

Sementara itu, Nacho Labarga berkata: "Penunjukan Ortiz Arias adalah sebuah risiko. Pertandingan itu sedikit di luar kemampuannya, ia berada di bawah tekanan penuh, dan tidak berada pada level laga tersebut. Real Madrid butuh kejutan listrik dari Mourinho, tetapi ia tidak memberikannya."

Antonio Sanz berkata: "Simeone memberi Mourinho pelajaran yang keras. Masalah Real Madrid adalah tim Barcelona saat ini. Real Madrid telah berganti 4 pelatih, sementara Barcelona hanya ditangani oleh satu pelatih. Situasi olahraga Barcelona yang menggilas memberikan kerugian besar bagi Real Madrid."

Dari pihaknya, Jorge Llaneo berkomentar: "Real Madrid sama sekali tidak bermain sepakbola, dan tidak menyuguhkan apa pun. Seluruh tim kekurangan sepakbola. Tidak ada ide atau gaya, sementara alasan berlimpah. Berbicara tentang wasit hanyalah alasan."

Pepe Vazquez menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Real Madrid telah menjalani 8 pertandingan, bermain di dua stadion sulit dan kalah di keduanya, dan juga tidak mengatasi masalah-masalah yang dialaminya di dalam lapangan sejak musim-musim sebelumnya. Adapun konferensi pers, mereka telah memberinya alasan yang ia butuhkan. Tim bermain buruk dan tidak menyuguhkan apa pun."



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