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Seorang jurnalis Saudi mengungkap fakta soal kepindahan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, ke Liga Turki pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Jurnalis Turki Yagiz Sabuncuoglu sebelumnya menegaskan, dalam sebuah video di kanal "KAFA Sports" di situs "YouTube", bahwa seorang agen perantara menjajaki pendapat klub-klub Liga Turki terkait kemungkinan mendatangkan Ronaldo pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Hal ini muncul di tengah berakhirnya kontrak Ronaldo dengan Al Nassr pada akhir musim ini, yang memberinya hak untuk menandatangani kontrak dengan tim mana pun selama periode transfer musim dingin mendatang, serta berpindah ke tim tersebut secara gratis pada musim panas berikutnya.

Namun, jurnalis Arab Saudi Abdulaziz Al-Muraisel membantah keras kabar tersebut, dalam sebuah cuitan melalui akun resminya di situs "X", di mana ia menegaskan bahwa sang bintang Portugal tidak akan mengakhiri kariernya kecuali di klub Al Nassr.

Al-Muraisel mengatakan: "Cristiano Ronaldo tidak ingin mengakhiri perjalanan olahraganya kecuali di Liga Arab Saudi bersama klub Al Nassr".

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Ia menambahkan: "Cristiano belum memutuskan apakah musim ini menjadi musim terakhirnya atau tidak, tetapi dalam kondisi apa pun Cristiano akan pensiun dari sepak bola di Al Nassr".

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Ia melanjutkan: "Dengan segala hormat kepada semua sumber di dunia, Cristiano Ronaldo tidak akan bermain untuk klub mana pun di dunia".

Ia menutup: "Entah (Ronaldo) memperpanjang kontraknya dengan Al Nassr setelah berakhirnya musim ini, atau mengakhiri perjalanan olahraganya dan pensiun".

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Kabar tersebut muncul di saat nama sang bintang Portugal tidak dikaitkan dengan kepergian dari klub Al Nassr, di mana ia menjalani musim keempatnya bersama tim, dan bersaing untuk meraih gelar Liga Roshn, Piala Pelayan Dua Kota Suci, Liga Champions Asia Elite, serta Piala Super Arab Saudi.

Al Nassr menempati peringkat ketiga pada klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 28 poin, berselisih dua poin di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen, dan tertinggal dalam selisih gol dari Al Qadsiah yang menempati peringkat kedua.

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Di sisi lain, "Al-Alami" menempati peringkat ketujuh di grup Barat pada turnamen Liga Champions Asia Elite dengan koleksi 6 poin, yang diraih dari dua kemenangan dan satu kali kekalahan, serta masih menyisakan satu pertandingan tertunda melawan Al Wasl dari Uni Emirat Arab.

Al Nassr juga berhasil lolos ke babak 16 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci, setelah menang dalam derbi Riyadh atas Al Diriyah dengan skor 4-1, dan akan menghadapi Al Khaleej pada hari Senin 11 Januari mendatang, di stadion Al-Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

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Pada Piala Super Arab Saudi di Kuwait, Al Nassr bersiap menghadapi klub Al Khaleej juga, pada 19 Desember mendatang, di babak semifinal, dan jika menang akan menghadapi tim yang lolos dari pertandingan lainnya antara Al Ahli dan Al Qadsiah, pada tanggal 23 di bulan yang sama.

Kabar tersebut muncul tak lama setelah Cristiano Ronaldo mengumumkan pensiun dari sepak bola di level internasional, setelah 23 tahun yang dilaluinya bersama timnas Portugal, sejak penampilan pertamanya bersama tim tersebut pada tahun 2003.

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Ronaldo mengakhiri perjalanannya dengan seragam timnas negaranya setelah sebuah krisis yang menyita perhatian kalangan olahraga selama periode jeda internasional lalu, dan memicu pertanyaan mengenai hubungannya dengan sang pelatih, Jorge Jesus.

Ronaldo mengakhiri perjalanan internasionalnya setelah menjalani 234 pertandingan, mencetak 146 gol selama itu, dan meraih tiga gelar bersama timnas negaranya, yang paling menonjol adalah turnamen Piala Eropa "Euro 2016", di samping dua gelar di UEFA Nations League, pada tahun 2019 dan 2025.