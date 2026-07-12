Jurnalis Saudi Muhammad Al-Buraiki kembali memicu kontroversi terkait keputusan wasit dalam pertandingan Mesir melawan Argentina, setelah ia membela wasit pertandingan tersebut dan menilai bahwa sebagian besar keputusannya tepat, kecuali satu insiden saja.

Pertandingan antara Mesir dan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026 memang diwarnai kontroversi wasit yang luas, terutama setelah dianulirnya gol untuk tim Mesir dan tidak diberikannya tendangan penalti sebelum Argentina mencetak gol ketiganya.

Mohamed Al-Buraiki mengatakan dalam wawancaranya di stasiun radio “Al-Arabiya FM”: “Saya yakin wasit pertandingan Mesir melawan Argentina telah mengambil keputusan yang menentukan, dan tidak ada kontroversi di dalamnya kecuali gol Mesir yang dianulir.”

Ia menambahkan: “Semua situasi lainnya sah secara aturan, namun intinya terletak pada perbedaan penilaian terhadap beberapa adegan, dan fakta bahwa keputusan-keputusan ini secara khusus menguntungkan Argentina dalam pertandingan tersebutlah yang memicu kontroversi besar.”

Meskipun membela wasit, Al-Breiki mengakui bahwa keputusan pembatalan gol timnas Mesir adalah momen yang paling memicu perdebatan, terutama karena suporter Mesir menganggap gol tersebut sah dan berpotensi mengubah jalannya pertandingan.

Baca juga.. Chaka sampaikan pesan tajam: Seandainya kami bermain 11 lawan 11, sejarah melawan Argentina pasti akan berubah!

Ia menegaskan bahwa kegemparan di media dan kalangan suporter tidak hanya disebabkan oleh keputusan-keputusan itu sendiri, melainkan juga karena sensitivitas pertandingan dan status lawan, sambil menyoroti bahwa setiap keputusan yang diambil dalam pertandingan melawan tim sekelas Argentina akan mendapat sorotan yang lebih besar.

Pertandingan tersebut masih memicu banyak perdebatan di kalangan olahraga Arab setelah timnas Mesir tersingkir dari turnamen dengan kekalahan 2-3, terutama karena perbedaan pendapat mengenai pengaruh keputusan wasit terhadap hasil pertandingan.

Sementara sebagian orang berpendapat bahwa wasit melakukan kesalahan dalam lebih dari satu insiden, Al-Breiki menegaskan bahwa satu-satunya kesalahan yang jelas adalah pembatalan gol tim Mesir, dengan pertimbangan bahwa keputusan lainnya sesuai dengan peraturan, meskipun hal itu turut berkontribusi pada meningkatnya kontroversi di dalam dan di luar lapangan.