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Putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga terkait final Piala Afrika 2025 kembali membuka perdebatan mengenai kinerja Konfederasi Sepak Bola Afrika dan kredibilitas keputusan-keputusannya. Pengadilan membatalkan keputusan yang mencabut gelar juara Senegal dan memberikan kemenangan administratif kepada Maroko, sehingga mendorong jurnalis Prancis Benoit Perochet melontarkan kritik tajam terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di benua Afrika.

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Saat tampil di saluran televisi "France 24", Perochet menilai putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga merupakan pukulan telak bagi Konfederasi Sepak Bola Afrika, terutama setelah badan peradilan di Lausanne tersebut tidak mengesahkan keputusan yang diambil Komite Banding CAF usai laga final antara Senegal dan Maroko.

Jurnalis Prancis itu menjelaskan bahwa inti sengketa berkaitan dengan wewenang wasit di lapangan. Menurutnya, pengadilan berpegang pada prinsip bahwa wasit pertandingan adalah satu-satunya pemegang otoritas untuk menilai jalannya laga serta menentukan apakah pertandingan telah dihentikan secara permanen atau kondisinya masih memungkinkan untuk dilanjutkan.

Dalam pertimbangannya, pengadilan menyatakan bahwa wasit asal Kongo, Jean-Jacques Ndala, tidak mengumumkan penghentian pertandingan secara permanen setelah para pemain Senegal meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes atas penalti yang diberikan kepada Maroko. Sebaliknya, ia mengizinkan laga dilanjutkan, sehingga tim nasional Senegal tidak dapat dianggap mengundurkan diri sebagaimana tafsir yang dipegang Komite Banding Afrika.

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Mengomentari dampak putusan tersebut, Perochet mengatakan: "Lembaga-lembaga Afrika mempermalukan sepak bola Afrika, yang telah menunjukkan kemajuan berkelanjutan selama sepuluh tahun terakhir."

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Perochet menambahkan bahwa ada pihak yang menang dan ada yang kalah di akhir perkara ini. Namun, menurutnya, pihak yang paling dirugikan adalah lembaga-lembaga sepak bola Afrika dan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), karena cara sengketa ini berakhir di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga.

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Perochet juga mempertanyakan sejauh mana kepercayaan dapat diberikan kepada Konfederasi Sepak Bola Afrika setelah kalah dalam perkara di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Ia menilai bahwa putusan yang membatalkan keputusan Komite Banding sebelumnya menempatkan lembaga tersebut di hadapan berbagai pertanyaan terkait kredibilitas keputusan-keputusannya dan pengelolaan kompetisi kontinental.

Kritiknya tidak berhenti pada kasus final turnamen. Ia juga menyinggung pengumuman Konfederasi Sepak Bola Afrika sebelumnya untuk mengubah jadwal penyelenggaraan Piala Afrika menjadi setiap empat tahun sekali, bukan dua tahun, sebelum akhirnya membatalkan rencana tersebut. Menurutnya, pembatalan itu menjadi contoh tambahan dari keputusan-keputusan yang menimbulkan tanda tanya mengenai cara lembaga tersebut mengelola sepak bola Afrika.

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Federasi Sepak Bola Maroko merilis pernyataan resmi yang menegaskan akan menggugat putusan "CAS" dengan segala upaya hukum yang memungkinkan , seraya menyatakan keheranan dan kecaman atas putusan tersebut. Federasi menilai putusan itu tidak mempertimbangkan laporan pihak Maroko mengenai adanya komunikasi antara arbiter asal Jerman, Ulrich Haas, dan presiden Federasi Sepak Bola Senegal 48 jam sebelum putusan dikeluarkan, serta tidak memperhitungkan regulasi "FIFA" dan IFAB terkait pemain yang meninggalkan lapangan tanpa izin wasit beserta tanggung jawab yang menyertainya.

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