Jurnalis Prancis, Walid Acherchour, mengkritik kabar yang beredar mengenai upaya Real Madrid untuk merekrut winger muda asal Pantai Gading, Yan Diomande, dengan menilai bahwa transfer yang mungkin terjadi ini tidak sesuai dengan ekspektasi, terutama jika ditujukan untuk menggantikan Vinicius Junior atau Michael Olise.

Dalam kemunculannya di program "After Foot" melalui radio "RMC" Prancis, Acherchour mengatakan pada Sabtu malam hari ini: "Jika saya adalah pendukung Real Madrid, maka beralih dari Olise seharga 150 juta euro ke Diomande seharga 120 juta euro, saya akan berkata bahwa ada seseorang yang menganggap saya bodoh. Ada kesalahan pada barangnya."

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Ia menambahkan bahwa transfer semacam ini bisa terlihat tidak masuk akal bagi para penggemar Los Blancos, terutama ketika sejumlah besar dana dikeluarkan untuk pemain yang belum memiliki jaminan yang memadai untuk mencapai level yang diharapkan di Real Madrid.

Komentar Acherchour ini muncul di tengah laporan-laporan yang mengaitkan Real Madrid dengan perekrutan winger Leipzig, Yan Diomande, sementara masa depan Vinicius Junior masih menjadi perdebatan, seiring terus terhambatnya negosiasi perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2027.

Jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, sebelumnya telah menyebutkan bahwa Los Merengues kini unggul atas Paris Saint-Germain dalam perburuan Diomande, sementara terjadi kontak baru antara pihak-pihak terkait hari ini.

Sebaliknya, klub Prancis itu masih bersikeras berupaya merekrut sang pemain, di saat Real Madrid mengintensifkan pergerakannya untuk mencapai kesepakatan dengan Leipzig, dan telah benar-benar memulai negosiasi langsung dengan klub Jerman tersebut.







