Jurnalis mengungkap alasan sebenarnya di balik absennya Mika Godts dari skuad Belgia untuk Piala Dunia

Menurut pelatih kepala Rudi Garcia, absennya Mika Godts dari skuad final Piala Dunia tim nasional Belgia disebabkan oleh persaingan yang ketat untuk posisi sayap kiri. Namun, menurut jurnalis Sacha Tavolieri, penyerang Ajax tersebut tidak dipanggil ke Piala Dunia karena alasan lain.

''Memang benar bahwa statistik Godts sangat mengesankan. Saya sangat puas dengan penampilannya pada periode pertandingan internasional sebelumnya,'' kata Garcia pada Jumat dalam konferensi pers seputar pengumuman skuad Belgia.

Garcia juga menekankan bahwa persaingan di posisi sayap kiri sangat ketat menjelang Piala Dunia. ''Lihat saja opsi-opsi di sayap kiri. Di sana kami memiliki Leandro Trossard, yang bisa memenangkan Liga Champions bersama Arsenal, dan Jérémy Doku, yang merupakan X-factor Manchester City. Selain itu, kami juga memiliki Diego Moreira (RC Strasbourg) yang bisa bermain di sana."

Tavolieri memberikan sudut pandang yang sama sekali berbeda melalui X pada hari Jumat. ''Menurut laporan terbaru, alasan utama absennya Mika Godts terletak pada kekhawatiran staf teknis Red Devils akan seorang pemain, penyerang kiri murni yang terikat pada peran sebagai pemain cadangan di belakang Doku, yang mungkin tidak akan menerima dengan baik jika ia tidak atau sangat jarang bermain selama Piala Dunia.''

“Hal itu berisiko mengganggu suasana umum di dalam tim. Teori terkenal tentang dinamika kelompok yang dibicarakan Rudi Garcia dalam konferensi pers,” tambah jurnalis Belgia itu dalam laporannya tentang Godts.

Meskipun Godts tidak terpilih, Garcia meminta semua pemain untuk tetap siap, jika ia membutuhkannya. ''Semua orang dari daftar pra-seleksi harus tetap siap, meskipun itu sulit. Saya mengerti kekecewaannya, tetapi Piala Dunia baru lima minggu lagi, jadi masih banyak hal yang bisa terjadi.''

Belgia tergabung dalam Grup G pada Piala Dunia mendatang dan akan berhadapan dengan Mesir, Iran, dan Selandia Baru. Dalam rangka persiapan turnamen tersebut, The Red Devils akan bertanding melawan Kroasia dan Tunisia.